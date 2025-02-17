高鐵與卡娜赫拉聯名推香氛 指定商品88折

T-Shopping高鐵線上購，高鐵聯名節慶限量禮盒，內含造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香。（台灣高鐵公司提供）

2025/02/17 11:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵公司與台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」合作，推出2款「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組，於「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售。月底前於T-Shopping購買「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項，可享88折優惠。

高鐵推出「高鐵聯名香氛組」及「高鐵聯名節慶限量禮盒」兩款聯名香氛商品組，以向日葵的溫柔氣息作為發想，選用清新的青色瓜果水氣感搭配溫暖向日葵與柔和木質麝香，調配出柔軟又細膩的冬日暖陽氣息。其中「高鐵聯名香氛組」配有擴香與隨行淡香水，另贈手機掛繩一條；「高鐵聯名節慶限量禮盒」內含壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香，另贈提袋一只。

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另外，高鐵與太陽堂老店推出的聯名檸檬餅禮盒組，以檸檬巧克力包覆鬆軟蛋糕，適合作為午茶點心或伴手禮。每盒6入，即日起於「T-Shopping高鐵線上購」、太陽堂老店門市及官網販售。

高鐵公司表示，即日起至2月28日，「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項享88折優惠，TGo會員還可使用點數折抵訂單金額。

T-Shopping高鐵線上購，限定開賣「太陽堂聯名檸檬餅禮盒組」。（高鐵公司提供）

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