台北捷運常客優惠縮減 3/1起實施

台北捷運常客優惠自2025年3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，票價不變。（資料照）

2025/02/17 11:57

〔記者林承鴻／台北報導〕面對電費、薪資及基本工資調漲等沉重壓力，台北捷運常客優惠自今年3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，票價不變；此外，在北捷常客優惠的基礎上，旅客可搭配交通部2月1日起推行的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，取得額外2%搭乘金額回饋。

台北捷運公司董事會去年開會討論電費、薪資調整因應對策，未調整票價，以調整常客優惠行銷方案，將影響層面降至最低。

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3月1日起調整後的北捷常客優惠，每月搭乘捷運11至20次，現金回饋5%；每月搭乘捷運21至40次，現金回饋10%；每月搭乘捷運41次以上，現金回饋15%。回饋金將於搭乘隔月首次通過捷運閘門時，自動加值存入同張票卡，自動加值有效期間1年。

至於每月票價支出超過1200元者，可購買使用TPASS 1200定期票，票價不受影響，可在30天內不限次數搭乘基北北桃轄內公共運輸工具，包含捷運、市區公車、國道客運、台鐵、輕軌以及YouBike，鼓勵民眾多多使用。而敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及優惠金額皆維持現行方案。

此外，民眾可搭配TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，持電子票證至常客優惠回饋網頁完成登錄，每月搭乘台北捷運達11次以上，可額外再享北捷搭乘金額2%回饋。交通部另提供今年3月31日前完成登錄，可再早鳥專屬加碼10%回饋優惠。

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