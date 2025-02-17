新光三越氣爆後大執法 中市稽查5百貨6商場僅1處無缺失

台中新光三越氣爆後大執法，查檢百貨商場等美食街安全。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/17 11:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆，釀重大傷亡，台中市政府針對全市大型百貨商場及量販店，展開強勢稽查，昨日稽查大遠百、大魯閣新時代、中友百貨、文心秀泰及海線三井購物中心一、二期等5家百貨共6處商場，除台中三井購物中心二期符合規定，其餘5處皆有部分缺失。

其中在大魯閣新時代查到管線開關閥和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測有涉洩漏，除勒令停止使用外，都發局指出，各涉及建築法違規部分均將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處。

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因台中新光三越發生氣爆，台中市都發局長李正偉指出，此次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，會同經濟發展局、消防局、勞動檢查處、2家天然氣公司（欣中及欣彰）、專業檢查機構及建築師公會派員聯合稽查。

都發局表示，昨稽查結果，台中三井購物中心二期尚符合規定，其餘包括大遠百、文心秀泰廣場、大魯閣新時代購物中心、中友百貨、台中三井購物中心（一期）為「餐廳廚房防火區劃」缺失，另大魯閣新時代經現場瓦斯公司查察為管線開關閥，和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測有涉洩漏，和產生毛細泡漏氣現象，瓦斯公司在現場立即要求業者將開關閥關閉，並停止使用改善。

台中市政府表示，後續將針對尚未稽查之23家大型百貨商場及量販店持續聯合稽查，預計將於2月21日前完成稽查作業，以期早期發現各項公安問題。另市府要求新光三越百貨公司應加速災害現場安全防護措施改善，以維護市民安全。

台中新光三越氣爆後大執法，查檢百貨商場等美食街安全。（記者蘇孟娟攝）

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