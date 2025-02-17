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    工程界奧斯卡！ 基隆、高雄港拿2座公共工程金質獎

    高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程。（圖由港務公司提供）

    高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程。（圖由港務公司提供）

    2025/02/17 11:12

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣港務公司拿下2座有工程界奧斯卡獎之稱、象徵國家公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」，分別是基隆港「歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程」及「高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程」。

    第24屆公共工程金質獎，台灣港務公司轄管的基隆港及高雄港，各獲得金質獎肯定。

    基隆港「歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程」，修復建築空間，並結合擁有百年歷史的基隆港發展文獻、史料、文物以及關鍵人物。工程執行期間，文資委員多次現勘工區發現的歷史遺構，並於確定範圍後，以修復及補強等措施取代一般建築工法，保留建築原始風貌及回復其良好環境特性。

    原建築的木構材料、植栽、庭園造景材料，盡量保留再利用，除撙節經費、減少施工碳排放量，也盡可保有建築既有的歷史風貌與氛圍。

    另一個獲獎的「高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程」，是藉由高雄港航運便利特性及高雄地區厚實產業聚落，於二港口南側開發A6碼頭區域，以建置離岸風場國產化供應鏈，兼顧船吊及SPMT運輸模式，提供完整風機下部結構組裝後的重件運輸功能。

    高雄港A6碼頭除提供正常船舶停靠，西側亦可提供艉靠方式停泊，提升碼頭使用率。碼頭提供580m主法線供重型運輸船及基樁安裝船泊靠裝卸使用，靠泊船舶噸數可達4萬3500噸。設計的斷面因應高雄港特性採用消波及抗震構造，規劃沉箱消波艙以消浪，維持水域靜穩度。

    歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程。（圖由港務公司提供）

    歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程。（圖由港務公司提供）

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