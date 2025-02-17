澎湖龍門閉鎖陣地設施修復 迎接今年觀光旺季

龍門閉鎖陣地，充滿濃厚軍事色彩。（澎湖縣政府提供）

2025/02/17 11:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕完工啟用多年的龍門閉鎖陣地，澎湖縣政府於年前進行部分設施更新及修繕，近日陸續完工，恢復龍門閉鎖陣地昔日光彩，迎接今年觀光旺季來臨，澎縣府歡迎前往閉鎖陣地參觀，探索軍事坑道的歷史故事，享受龍門海岸線的美景。

澎湖縣政府旅遊處表示，閉鎖陣地外部區域，去年因接連受颱風侵襲影響，致龍門閉鎖陣地裝置藝術底座部分岩石崩落；戶外停車空間因啟用多年，加上颱風侵襲等原因，車格漆料剝落情形嚴重，風災後澎湖縣政府著手進行修復，立即委託廠商進行裝置藝術底座修繕，車格重新上漆等工項，修復工作已於近日完成。另考量坑道內民眾參觀的安全性，1月底完成坑道內地板防滑改善工程。

請繼續往下閱讀...

龍門閉鎖陣地位於湖西鄉龍門村東側的煙墩頂，1961年由陸軍1357部隊在此構築加強排閉鎖陣地。目前陣地坑道全長約705公尺，坑道寬度較窄處約80公分，較寬闊處約140公分，高約1.8至2公尺。澎湖縣政府為保存及開發為軍事文化景點，2015年澎防部交給縣府經管，自2016年起逐年爭取經費進行整建，民國2020年10月完工啟用。

此外，為提升軍事據點參觀品質，去年底更新坑道內射擊口30機槍模型，並委託廠商定期進行維護保養，期給予參觀民眾優質的軍事據點臨場體驗。

龍門閉鎖陣地部分設施損壞，年前展開修復。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法