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    高市農業局攜手在地協會 擴大柴山獼猴教育宣導志工隊規模

    鼓山警分局副分局長楊境恩為志工解說規勸及蒐證技巧，要「理直氣和」而不要「理直氣壯」。（記者陳文嬋攝）

    鼓山警分局副分局長楊境恩為志工解說規勸及蒐證技巧，要「理直氣和」而不要「理直氣壯」。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/17 10:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局繼推動桃源里成立獼猴巡守隊，再攜手鼓山區龍井幸福樂學社區發展協會，擴大高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊規模達47人，發揮在地巡守、即時守護力量，化解人猴衝突，守護柴山生態。

    農業局現有獼猴教育宣導志工隊29人，持續集結在地力量，推動鼓山區桃源里成立獼猴巡守隊19人，宣導禁止餵食等發揮成效，並與在地團體龍井幸福樂學社區發展協會合作，召募到18人加入志工行列。

    農業局表示，在協會理事長蔡淑貞熱心協助下，大家願意為改善人猴關係盡一份力量，參與志工隊培訓，為高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊注入新血，未來新成員將於龍井里社區及附近學校進行教育宣導及違規規勸，擴大志工隊宣導範圍及量能。

    培訓課程邀請長期於柴山推廣環境教育教師洪莉雯，講授獼猴生態及行為知識，並探討各種實際發生獼猴新聞時事，讓學員們反思事件背後起因與問題，以正向態度面對野生動物與人類關係。

    課程邀請鼓山警分局副分局長楊境恩為志工解說「規勸及蒐證技巧」，藉播放新聞實例與幽默講課技巧，提醒志工進行規勸時，要「理直氣和」而不要「理直氣壯」；農業局每個月會同警方不定時聯合巡查。

    馬卡道導覽解說協會講師廖德嵩傳授多年導覽解說技巧，解說目標不只是大量知識傳授，利用有趣觀察點引起對方興趣，才是解說成功的關鍵，並帶領志工到猴群出沒北壽山停車場實地教學。

    學員們參與培訓收穫多，最大收穫是學習換位思考與理解獼猴表情與肢體語言，讓他們對獼猴及宣導有更深刻了解。

    農業局代理局長梁銘憲表示，化解人猴衝突是條漫漫長路，感謝志工們長期辛勞付出，農業局將和志工夥伴們一起，為人猴無礙新關係持續努力。

    農業局攜手鼓山區龍井幸福樂學社區發展協會，擴大高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊規模達47人。（農業局提供）

    農業局攜手鼓山區龍井幸福樂學社區發展協會，擴大高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊規模達47人。（農業局提供）

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