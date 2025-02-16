台灣燈會首週假日迎來400萬人潮 疏運昨癱瘓、今順暢

「2025台灣燈會在桃園」點燈後首個週休假日天氣舒適，也是燈會首波人潮高峰。（記者李容萍攝）

2025/02/16 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」點燈後首個週休假日天氣舒適，也是燈會首波人潮高峰，在主辦單位鼓勵民眾賞燈搭乘大眾運輸下，昨（15）日傍晚機場捷運A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站月台一度塞爆，進、出站甚至要1小時，引發民眾炸鍋；桃園市政府今日研擬精進大眾運輸加強疏運措施上路，機捷加班車隨時待命、隨時啟動，加上明天是上班日明天上班日，燈會人潮銳減，市長張善政今晚視察機捷A18站及高鐵桃園站交通疏運肯定精進大眾運輸加強疏運有了初步成效。

據了解，昨天機場捷運全線運量逾27萬人次，也是機捷自2017年3月營運以來單日最多的一天，昨天人多造成人流阻塞，燈區共有220萬人次，捷運站從下午就試行「只刷卡、閘門常開」看到效果，今天實施大幅縮減出站時間，市府今天預估180萬人次，2天約估400萬人次。

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睽違9年，2025台灣燈12日開燈，昨天是點燈後首個週六交通整個癱瘓，許多被卡在機捷車站動彈不得的網友湧入桃園市長張善政臉書留言抱怨，並提及2016台灣燈會登場時沒有機場捷運疏運，不解「今年有機捷，怎麼能搞成這樣呢？」另有網友提及2019年於屏東舉辦的燈會，沒有火車與捷運卻非常順暢。

對此，桃園市政府交通局長張新福說，9年前台灣燈會高鐵最大進出疏運14萬人次，昨天高鐵疏運12萬人次、加上機捷10萬人次，共疏運22萬人次，較9年前激增8萬人次；9年前台灣燈會228當日人潮最高峰疏散至凌晨2點，昨天旅客平均出站15至20分鐘，在啟動進出站簡化機制及加強人員導引，出站平均縮短3至5分鐘已有改善。

張善政今晚視察視察機捷、公車及高鐵的營運狀況表示，昨天已透過指揮中心全盤掌握，部分改善措施昨天下午就已實施，經檢討會確認後今日做起來更有效果。他說，昨天是燈會開始以後第一個遊客高峰，他昨天透過指揮中心了解各面向，像是機捷及高鐵車站的狀況、停車場、高速公路還有市區道路狀況，指揮中心給予完整的資訊他都有全盤掌握。

張善政說，有些改善措施昨天就已實施，像是捷運站閘門維持打開，事實上，市府在人流預估上面抓得很準，市府預估兩大燈區假期大概是200萬人次，昨天實際人數約220萬人次，在預估的10％誤差範圍內，經檢討會確認在今日做起來更有效果，這些改善措施在檢討會確認正式化後，將在燈會期間實施。

「2025台灣燈會在桃園」點燈後首個週休假日天氣舒適，也是燈會首波人潮高峰。（記者李容萍攝）

桃市府提精進大眾運輸加強疏運，機捷A18高鐵桃園站在啟動相關措施後，平均出站時間已經縮短至3到5分鐘。（記者李容萍攝）

桃市府提精進大眾運輸加強疏運，機捷A18高鐵桃園站在啟動相關措施後，平均出站時間已經縮短至3到5分鐘。（記者李容萍攝）

桃市府提精進大眾運輸加強疏運，機捷加班車隨時待命、隨時啟動。（記者李容萍攝）

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