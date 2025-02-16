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    高雄將投入10.9億元 改善典寶溪淹水

    水利局將加高白米滯洪池圍堤。（記者陳文嬋攝）

    水利局將加高白米滯洪池圍堤。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/16 23:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局推動典寶溪流域改善工程，爭取到中央經費補助10.9億元，優先加高典寶溪排水防洪牆，以及劉厝、白米滯洪池圍堤，擴增滯洪量共41萬噸，預計本月進場施工，明年汛期前完工，提升區域抗洪能力。

    氣候異常，高雄市去年歷經凱米颱風挾帶超越莫拉克颱風致災性降雨重創，造成典寶溪排水、大遼排水多處溢堤淹水，水利局爭取到中央經費補助10.9億元，推動典寶溪流域改善工程。

    水利局提出典寶溪流域整治方案，將優先改善嚴重淹水地區，加高排水防洪牆長度9公里，包括典寶溪排水長潤橋至橋仔頭橋防洪牆、大遼排水匯流口至林頭橋護岸、石螺潭排水匯流口處及援中港排水省道台17線至大學西路防洪牆。

    水利局也將於潭子底抽水站增設抽水機組等，並加高白米、劉厝滯洪池圍堤，擴增滯洪量共41萬噸，後續將新建角宿、芋寮滯洪池，增加滯洪量102萬噸，提升典寶溪流域抗洪能力，以因應極端氣候強降雨。

    水利局表示，工程採取採取因地制宜方式設計，既有防洪牆及滯洪池圍堤增高0.5至0.8公尺，並保留鹽埔社區抿石子馬賽克拼貼美牆，避免移植滯洪池樹木綠籬，加高後不影響美觀，減少施工對民眾生活環境影響，有助於改善地方淹水。

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