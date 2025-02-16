中市稽查各百貨 新時代美食區瓦斯外洩立即停用

台中市都發局16日稽查各百貨公司美食街。（市府提供）

2025/02/16 23:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕避免新光三越悲劇再發生，台中市政府都發局從14日起針對轄內39家大型百貨商場及量販店，展開公共安全專案聯合稽查，今日稽查到大魯閣新時代購物中心美食區有管線開關閥和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測有涉洩漏，和產生毛細泡泡漏氣現象，都發局要求立即停止使用，並將開罰6萬至30萬。

新光三越氣爆事件後，台中市都發局、勞檢處及消防局14日開始，對全市各百貨量販店附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，14日查獲2業者有不合格項目外，15日又查獲3家有缺失項目，包含燃氣設備、餐廳廚房防火區劃及消防設備等，涉及建築法部分將依法處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

都發局今天持續稽查，分成3組稽查大遠百、文心秀泰、大魯閣新時代、中友百貨、三井lalaport（含二期，梧棲區）等6家百貨，大型商場賣場等進行公安檢查。

稽查人員發現大魯閣新時代美食區有管線開關閥和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測有涉洩漏，和產生毛細泡泡漏氣現象，稽查人員當場要求停止使用，限期改善，並將開罰6萬至30萬。

台中市政府都發局稽查各大百貨美食街。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法