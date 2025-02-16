台東多良最美公車亭掛警方宣導大紅布條 分局：皆已撤下

前年的這張照片獲得2.2萬按讚數，「最美公車亭」跟著走紅。（民眾提供）

2025/02/16 22:59

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東多良火車站，以及山下的公車亭，由於面對無垠的太平洋美景，有「最美車站」、「最美公車亭」稱號；但在施工後多了警方大紅布條標語，且事前未先告知鄉公所。一片蔚藍海洋的畫面多了大紅標語，鄉長王重仁無奈表示，「遊客要怎麼拍照？好突兀」。分局則表示，這是因應過年期間向遊客宣導，現已拆下「我們的重點是請行人走徒步區」。

近期公路局也針對路口進行改善，但是景點也多出告示牌，身為協力單位的大武警分局還在公車亭及多良車站方向的山壁掛上十分醒目的紅布條警語，的確也吸引注意，但工程名為「優化全台最美的多良火車站路口，改善行人安全設施」，民眾卻表示:「醜死了！好像華國美學」。連相關公部門人員見狀也低聲道:「好Low（格調低），希望換別的樣式」

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雖警方、公路局等用意良善，但鄉鎮卻太麻里鄉長王重仁說，山壁一面屬公所管轄，公車亭屬公路局所管，而農觀課完全不知道此事，基本上大家為公眾做事，很多時候知會一聲即可、會方便警方做事，但這次完全沒說，而且「這真的太突兀了！遊客怎麼拍照？」。

警方注意交通安全，但公所又多注意到遊客和觀光，希望遊客拍出美照、行銷太麻里，警方雖有和工務段口頭提過並允許，也只有漏掉先和公所溝通並懸掛布條。但大武分局也表示，紅布條是長期應用在活動、宣導，這次也是趁過年遊客最多時懸掛，今天（16日）也已撤下。至於路上三角錐僅是暫時隔出徒步區，未來可能會再施工使用其他設備。

後來多了讓人耳目一新的大紅布條，警方強調今天已撤下。（警方提供）

後來多了讓人耳目一新的大紅標語，警方強調今天已撤下。（警方提供）

後來多了讓人耳目一新的大紅標語，警方強調今天已撤下。（警方提供）

警方表示，重點就只有這項：多良出現徒步區，請民眾遵守。（警方提供）

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