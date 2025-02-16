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    台南下林碧龍宮60週年 典藏國寶陳金龍王船遺作

    台南下林碧龍宮永祀國寶陳金龍王船遺作。（記者王姝琇攝）

    台南下林碧龍宮永祀國寶陳金龍王船遺作。（記者王姝琇攝）

    2025/02/16 22:45

    〔記者王姝琇／專題報導〕台南市下林碧龍宮慶祝開基60週年暨甲辰金順安號禳祈安王科大典甫圓滿落幕，特別的是，該艘王船是已故王船建造與修復技術保存者陳金龍「手尾船」，是船身僅長4尺4（約135公分）的縮小版王船，碧龍宮完醮後選擇永祀典藏而非燒化，意義非凡。

    國寶級大師陳金龍2023年仙逝，過世前眾人所熟知的最後大作，是祂為安平北極殿玉興堂所舉辦的「庚子年科程、姚、岳三位王爺返鄉祈安清醮」打造長約24.6尺的實木王船；但其實陳金龍的「手尾船」是目前祀奉在碧龍宮的「金順安號」，是安平妙壽宮「金萬安號」的縮小版。

    碧龍宮副總幹事王信凱分享，當初因緣際會連繫上金龍師，盼能與其作品結緣，隔年交船時大師已過世，也讓廟方更加珍視這艘金龍師「手尾船」；這艘王船是以碧龍宮祖廟安平妙壽宮「金萬安號」等比例縮小打造而成，長4尺4、寬1尺5、高5尺4，並由神明賜船號「金順安號」，與「金萬安號」、安平伍德宮「金德安號」三船結合稱之「萬、德、順」，寓意萬年德化順利。

    金龍師9歲起接觸造船、13歲當學徒，可說是一輩子都在造船。王信凱說，金龍師在安平經營造船廠，過去台南龍舟多數都出自他手，原設立於林默娘公園的台灣船也是經他巧手修復桅杆，製造王船的技藝備受肯定；碧龍宮決定永祀典藏祂的「手尾船」，並將作品世代傳承下去。

    碧龍宮「金順安號」王船是由蘇王爺掛主帥、韓王爺掛副帥；船頭有安平劍獅展現在地特色、氣勢磅礡；船後艙有鰻魚（海鰻），祈禱船隻航行順利；船尾畫上大鵬展翅，希望能夠鵬程萬里；船身兩側則有象徵八仙的「暗八卦」，包括花籃、荷花、葫蘆、寶劍，除祈求吉祥如意，也期望藉由「八仙鬧東海」的故事，增加面對大海的信心及勇氣。所有細節都有「金萬安號」的影子。

    王信凱指出，「金順安號」為永祀保存、不燒化的王船，與市區王船醮最後均火化王船不同，甫圓滿落幕的甲辰年王船醮，為避免「迓鬧熱」時不慎導致船身受損，王船也未出巡，而是以神明出轎遶境，最後在漁光島燒化添載品；他說，此科是建廟60週年來首科王船醮，加上「金順安號」所傳承的無形文化與傳統工藝的重要意涵，讓廟方感受到肩負傳承王船信仰的重責大任。

    下林碧龍宮王船船頭有安平劍獅展現在地特色、氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    下林碧龍宮王船船頭有安平劍獅展現在地特色、氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    下林碧龍宮王船是以祖廟安平妙壽宮「金萬安號」等比例縮小打造，並由神明賜船號「金順安號」。（記者王姝琇攝）

    下林碧龍宮王船是以祖廟安平妙壽宮「金萬安號」等比例縮小打造，並由神明賜船號「金順安號」。（記者王姝琇攝）

    下林碧龍宮船尾畫上大鵬展翅，希望能夠鵬程萬里。（記者王姝琇攝）

    下林碧龍宮船尾畫上大鵬展翅，希望能夠鵬程萬里。（記者王姝琇攝）

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