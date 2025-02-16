疑遭黑道盯上！日春木瓜牛奶爆料者 急發不自殺聲明

爆料者流出的LINE對話截圖。（擷取自爆料公社）

2025/02/16 23:13

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖品牌「日春木瓜牛奶」驚爆食安爭議！一名自稱老員工的網友近日爆料，指控部分門市使用發霉、腐爛木瓜與過期牛奶製作飲品賣給客人，引發熱議。然而，該名爆料者卻驚傳於稍早遭到恐嚇，甚至收到「找黑道處理」的威脅，讓他不得不發表「不自殺聲明」，強調自己「如果出事，絕對不是自願的」。

「牛奶過期繼續使用」

根據貼文，該名網友強調自己在去年4月就曾向當時的執行長反映，店內仍有21瓶過期牛奶，詢問如何處理；沒想到執行長竟回應「繼續用掉，舊的先用」，甚至叮囑「不要講」，爆料不只木瓜爛掉還要繼續賣，連牛奶過期也要繼續使用。

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爆料後才知執行長過世

該員工選擇近日爆料，卻沒想到日春木瓜牛奶執行長李燿忠已過世，而後續風波更讓他遭到威脅。他表示，自己收到許多不明人士私訊，指控他「害死執行長」，甚至有加盟主揚言提告，想透過法律程序逼他現身或取得住址，更誇張的是，還有人恐嚇要「找黑道處理」。

由於人身安全已受到威脅，該名網友緊急發表「不自殺聲明」，強調自己「絕對沒有輕生的念頭」，但現階段已經無法再繼續爆料，也決定不再公開更多資料。他透露，甚至有人冒充記者試圖約出見面，讓他不得不提高警覺，以免遭受進一步攻擊。

事件引發網友熱議，許多人留言力挺爆料者，「真夭壽」、「吹哨者辛苦了」、「你只是勇敢說出事實，這和尊重死者是兩回事」，直批「日春的問題不是一天兩天了，該負責的還是要負責」；不過，也有部分網友懷疑爆料者的動機，認為「背後的目的值得探討」。

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