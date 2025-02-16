新埔花燈迎天穿 大型移動花燈+50支踩街隊伍鬧翻客庄

新埔花燈迎天穿活動昨晚登埸，逾50支踩街隊伍在中正路主舞台秀出精彩片段。（記者廖雪茹攝）

2025/02/16 20:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「金蛇納福遊新埔 花燈踩街迎天穿」蛇年燈會，今（16）日下午湧入逾千人以健走方式遊新埔，觀賞竹編主燈「爺蛇」裝置藝術；晚間6點40分許，大型移動花燈和超過50支隊伍，浩浩蕩蕩沿著中正路、福德街環狀繞行，點亮新埔、喜迎天穿，吸引大批遊客親身體驗熱鬧的客庄文化。

由新埔鎮公所舉辦的「花燈踩街迎天穿」活動，昨晚先在新埔鎮公所舉辦前夜祭音樂會，為迎天穿活動暖身，由文山國小八音團開場，接著新埔鎮下寮社區靚靚舞蹈班、內思高工管樂社、新埔鎮舞蹈協會及照門國小小提琴等輪番上陣演出，客家音樂詩人陳永淘壓軸登場，為鄉親帶來耳目一新的音樂饗宴。

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今天下午2點千人齊聚一起走讀新埔，欣賞蛇爺竹編地景藝術，參與親子彩繪DIY等活動。

晚間6點的「萬人花燈踩街活動」，由宋坤傳藝鼓陣震撼開場，16座創意移動大型花燈、三輪車及人力黃包車重現，復古場景讓人彷彿穿越時空，重新回到小時候，欣賞精彩的歌舞戲劇表演之後，來自社區、社團、學校及宗廟等超過50支踩街隊伍，一隊接著一隊，沿著中正路、福德街敲鑼打鼓，整個新埔小鎮熱鬧非凡。

每座大型花燈皆展現春節喜慶和在地特色，有關公、財神爺、金山寺、曬柿餅、新埔粄條、高接梨、蛇年花燈、可愛兔寶寶等。

毎支踩街隊伍在中正路主舞台秀出精彩片段，有兒童舞蹈、跆拳道表演、牛欄河人偶劇、悟空劇團、小丑氣球嘉年華、魚躍龍門浪漫舞蹈、逾百人的樂隊演出；其中，兩支綜藝大猩猩人偶和悟空劇團來一段十六蹲，引起尖叫聲不斷。

客委會副主委范佐銘也出席活動。新埔鎮長陳英樓表示，今年的移動花燈以創意與傳統復古交融，涵蓋「財運亨通」、「敲鑼打鼓」、「鳳梨迎春，蛇舞蓮花」、「吉蛇迎春慶豐年，天穿福滿客家園」、「達摩逛大街」及「舂柄除舊迎新年」等主題，寓意福氣綿延、生生不息。

新埔花燈迎天穿活動昨晚登埸，逾50支踩街隊伍在中正路主舞台秀出精彩片段。（記者廖雪茹攝）

新埔花燈迎天穿活動昨晚登埸，逾50支踩街隊伍在中正路主舞台秀出精彩片段。（記者廖雪茹攝）

新埔花燈迎天穿活動昨晚登埸，逾50支踩街隊伍在中正路主舞台秀出精彩片段。（記者廖雪茹攝）

每座大型花燈皆展現春節喜慶和在地特色，有關公、財神爺、金山寺、曬柿餅等等。（記者廖雪茹攝）

每座大型花燈皆展現春節喜慶和在地特色，有關公、財神爺、金山寺、曬柿餅等等。（記者廖雪茹攝）

竹編主燈「爺蛇」。（記者廖雪茹攝）

三輪車及人力黃包車重現，復古場景讓人彷彿穿越時空，重新回到小時候。（記者廖雪茹攝）

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