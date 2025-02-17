新竹男童尖叫嚇壞路人！男嗆家長「不會教不要生」 網掀戰火

竹北大遠百前天因男童尖叫發生爭吵。（擷取自Threads）

2025/02/17 00:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹竹北遠百15日發生一起爭執，一名男童突然大聲尖叫，嚇到現場路人，一名男子更直接爆氣大罵，引發家長不滿，雙方在現場激烈爭吵。事後雙方在Threads上發文交鋒，網友看法兩極，討論持續延燒。

根據貼文 ，原PO當時經過該區，男童突然發出高分貝尖叫，讓他嚇到抖一下。就在這時，現場另名男子立刻轉頭怒斥男童，口氣激動並夾雜髒話，這時男童父親才趕來，質問該男子「憑什麼罵我的孩子？」男子則已情緒爆發，反問家長「為什麼讓小孩落單？」、「不會教就不要生！」痛批男童已經連續尖叫十分鐘，但家長完全不管，甚至還在一旁「數321」，讓他完全無法理解，「趕快把小孩帶走不就好了？」雙方一來一往越吵越兇，現場氣氛緊張。

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當事男子後來在貼文留言，表示自己放假逛街是為了放鬆，不是來「承受沒家教的後果」，氣憤表示，「憑什麼我要一而再再而三忍受？」並強調男童父親不是先處理小孩，而是直接衝過來找他理論，甚至還先動手推了他，讓他更為不滿。

對此，男童母親回應，「你有看到我們管教的時候嗎？沒看到就不要顛倒是非！」痛批男子把自己講得像聖人，並強調身為母親有責任保護孩子，質問，「今天我小孩吵就應該被你吼、被你罵髒話？」她也解釋，自己並沒有縱容孩子，但孩子的情緒就是無法控制，最後反擊男子，「你敢說你父母有教好你？會失控罵一個4歲的小孩，這叫有同理心？」

事件曝光後，有網友站在男子這邊，直指男童的尖叫確實嚴重影響到他人，當事男子的反應「只是幫大家出氣」，留言表示，「明明可以帶離現場不影響他人，但卻硬要讓小孩留在那」、「公共場合讓小孩亂叫，別人都要忍？」直言，「那你脾氣算很好了，還可以忍十分鐘」、「不要說小孩子不能控制，我3歲的時候我媽只要3我就停下來了，要不要教的問題而已。」

但也有少部分人認為男子的反應過激，指責他「對小孩飆髒話太超過」，表示「孩子哭鬧是成長過程的一部分，應給予更多包容」、「就算小孩吵鬧，你也沒有資格去罵他。」

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