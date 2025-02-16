元宵乞龜最後壓軸！高雄過埤福德宮博杯大賽 黃柏憲15聖杯抱走黃金龜

黃柏憲連擲15聖杯，抱走最大獎黃金龜，開心要當傳家寶，主委簡仁爘（左）稱讚他很有福氣！（記者陳文嬋攝）

2025/02/16 19:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市元宵乞龜最後壓軸！過埤福德宮今「博杯」送黃金龜總決賽，首度出現立筊好兆頭，信徒黃柏憲連擲15聖杯破紀錄，抱走最大獎黃金龜，開心要當傳家寶；主委簡仁爘稱讚他很有福氣，天選之人令人稱羨！

鳳山區過埤福德宮是地方信仰中心，今年元宵博杯比賽最大獎為8錢重黃金龜、價值超過12萬元，二獎是2錢重金元寶，還能參加摸彩活動，廟方準備70多個獎項，最大獎是電視機，還有冰箱、洗衣機等。

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民眾博得1個聖杯就能進入決賽，以次數最多者獲得勝利，總計近6千人參加博杯，比去年增加超過2成，4千多人進入決賽，今進行PK總決賽，加上假日人潮多，圍觀民眾幫忙加油，場面熱鬧滾滾。

廟方邱姓常務委員女兒邱文雅決賽擲出立筊，為廟方首次出現立筊，凸顯神明開心顯靈，令人嘖嘖稱奇！廟方圍起四周供民眾參觀，祈福保平安。

31歲信徒黃柏憲為運輸業維修人員，去年元宵乞龜大賽雖未進入決賽，不過參加摸彩仍獲得吸塵器，今年二度挑戰乞龜大賽，手氣超級好，連擲15聖杯，打破廟方歷年紀錄，抱走最大獎黃金龜。

黃柏憲表示，家住過埤福德宮附近，每個月會來拜土地公，祈求工作順利、出入平安，今擲筊PK總決賽時，他誠心看著土地公，跪求土地公保佑，拜託讓他贏得黃金龜，果然連擲15聖杯，順利奪下最大獎，他感到很驚喜，開心要留作紀念，未來當成傳家寶。

廟方二獎準備8個金元寶，第二名連擲12聖杯，其次11、10、9聖杯各2人，僅剩1個金元寶，卻多達13人擲出8聖杯，二度決賽大PK，由小學三年級學童簡苡棠以4聖杯，贏得最後1個金元寶。

簡童阿嬤表示，簡童阿公2年前參加廟方博杯大賽，贏得金元寶，沒想到簡童今天首次參賽，也獲得金元寶，感謝土地公賜福，全家人非常高興。

高雄過埤福德宮今舉辦「博杯」送黃金總決賽，黃柏憲（中）贏得黃金龜，其餘8人獲得金元寶。（記者陳文嬋攝）

學童簡苡棠博杯二度決賽，以4聖杯贏得最後一個金元寶。（記者陳文嬋攝）

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