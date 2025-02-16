大學週一開學！ROTC週末先回校「精實」收心

美和科大的ROTC教育中心是目前全台最南端的教育中心，約有130名學員。（記者陳彥廷攝）

2025/02/16 19:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為拓展軍官培訓管道，全台有約10所大學設立「ROTC」儲備軍官訓練團的訓練中心，其中全台最南的訓練中心就坐落在屏東內埔的私立美和科技大學，相較一般學生明天才正式開學，這批約130名的學員，從本週末就得先「收心」，回到學校寒訓，不因體能受過年的閒散而下滑。

因應台海情勢緊張，去年是重啟徵兵制後首批新兵入伍，為從民間培養與社會脈動相結合的軍官入伍，為軍方帶來不同的文化，國防部透過與大學簽訂「ROTC」合約，並以其中部分學校作為「教育中心」加以訓練選擇受訓的學員，其中屏東內埔鄉的美和科技大學是目前全台最南端的教育中心，學員不只是美和本校的學生，還有學員遠從高雄、台東的大學，學期中每週六固定要到美和受訓。

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特別的是，東部的兩間教育中心，近年是陸續退場，最南端的美和，與東部也有地利之便，以往就曾招收東部的ROTC學員，這些學員在學期中的上課時間就是大學生，但每個學期有至少15個週末在教育中心接受邁向軍官的養成教育，而寒暑假還得接受寒暑訓，是較一般大學生不同之處，美和科大明天開學，但本週末這些ROTC學員就要提早回校參加受訓。

美和科大目前有約130名ROTC學員，因台東及花蓮的教育中心陸續退場，原本學員必須再度選擇其它教育中心完成受訓，美和成為與台東最接近的教育中心，因此未來東部的大學ROTC生就可選擇到美和受訓，現階段已約有1成學員是來自高雄甚至台東的大學。

美和科大ROTC教育中心指出，為讓學員沒有後顧之憂，這些平常大學生活地點較遠的學員，可以選擇提早在週五晚間就到美和，基本上就是食衣住行統包，校方將提供宿舍過夜，在完訓後再由教官們送至火車站回鄉或是回去學校。

「連課業也要輔導！」美和ROTC教育中心表示，為讓大學生們未來能真正融入軍旅生涯，不僅在體能部分是遠超出國防部的要求，週一到週六都要晨訓1小時，並在ROTC直接模擬軍階制度，設計實習連長及各式官職，加上各種活動、任務多，加強未來下部隊的領導力及協調、同儕相處能力，此外，學生在大學端的畢業與否，也會影響授階時間，因此平常都要全面關懷學員的身心狀態，盼能如期如質的任官，也因此曾創下連3年100%報名即錄取的全勝紀錄。

美和科大的ROTC教育中心是目前全台最南端的教育中心，約有130名學員，學校明天才開學，但學員本週末就得先回學校「寒訓」。（記者陳彥廷攝）

美和科大的ROTC教育中心是目前全台最南端的教育中心，約有130名學員，學校明天才開學，但學員本週末就得先回學校「寒訓」。（記者陳彥廷攝）

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