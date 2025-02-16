為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市企業釋近1600個工作機會 身障拚國考補助18K起跳

    台北市勞動局每年舉辦勞動事務學院課程。（台北市勞動局提供）

    台北市勞動局每年舉辦勞動事務學院課程。（台北市勞動局提供）

    2025/02/16 20:13

    〔記者林承鴻／台北報導〕為協助身心障礙者進入公務體系服務，台北市勞動局提供國家考試補習班課程補助，最高可補助3萬6000元。此外，為促進就業，台北市就業服務處於2月18日至20日邀集28家企業辦理現場徵才活動，釋出1582個工作機會。同時，台北市勞動大學開設多樣化的勞動知能課程，鼓勵勞工朋友在工作之餘，持續提升自身技能。

    針對身心障礙者，台北市勞動局提供國家考試、職業駕照暨技術士課程補助，設籍台北市6個月以上者皆可申請。國家考試、職業駕照暨技術士課程計畫去年新增就業獎勵金，每人獎勵5000元，申請以1次為限。

    國家考試補習課程分兩階段補助，應試到考最高補助1萬8000元、金榜題名最高補助1萬8000元。有申請意願的身障朋友，需留意未曾獲其他地方政府相同項目補助，相關資訊可至台北市勞動力重建運用處官網查詢。

    台北市就業服務處於2月18日至20日於各就業服務站舉辦現場徵才活動。參與企業包含微笑單車、旅宿餐飲、醫療、零售、娛樂、照顧服務及保全清潔等，多家知名廠商如台北市立聯合醫院忠孝院區、統一超商、全家便利商店等皆提供職缺。

    其中，旅宿餐飲業積極搶人才，寒舍餐旅釋出餐廳主任與工程部技術員4萬元起薪、救生員／健身指導員3萬6000元起，以及安全員、點心房師傅、客服專員等多項職缺。其他企業如滋瑪美娜、錢櫃、顯榮國際、六角國際等也提供高薪職缺。

    此外，台北市勞動大學開設的勞動事務學院課程報名踴躍，內容涵蓋傳統勞動權益主題，如工時、工資、休假、解僱等，也針對時下熱門議題開設人工智慧、數位科技與勞動權益課程。同時，也提供實務性課程，如職場霸凌之類型、預防與補救措施、兼論職場性別平等指標、非典型勞動者權益等。勞工可至台北市勞動大學主題網站，註冊成為會員，以利快速報名課程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播