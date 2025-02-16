北市企業釋近1600個工作機會 身障拚國考補助18K起跳

台北市勞動局每年舉辦勞動事務學院課程。（台北市勞動局提供）

2025/02/16 20:13

〔記者林承鴻／台北報導〕為協助身心障礙者進入公務體系服務，台北市勞動局提供國家考試補習班課程補助，最高可補助3萬6000元。此外，為促進就業，台北市就業服務處於2月18日至20日邀集28家企業辦理現場徵才活動，釋出1582個工作機會。同時，台北市勞動大學開設多樣化的勞動知能課程，鼓勵勞工朋友在工作之餘，持續提升自身技能。

針對身心障礙者，台北市勞動局提供國家考試、職業駕照暨技術士課程補助，設籍台北市6個月以上者皆可申請。國家考試、職業駕照暨技術士課程計畫去年新增就業獎勵金，每人獎勵5000元，申請以1次為限。

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國家考試補習課程分兩階段補助，應試到考最高補助1萬8000元、金榜題名最高補助1萬8000元。有申請意願的身障朋友，需留意未曾獲其他地方政府相同項目補助，相關資訊可至台北市勞動力重建運用處官網查詢。

台北市就業服務處於2月18日至20日於各就業服務站舉辦現場徵才活動。參與企業包含微笑單車、旅宿餐飲、醫療、零售、娛樂、照顧服務及保全清潔等，多家知名廠商如台北市立聯合醫院忠孝院區、統一超商、全家便利商店等皆提供職缺。

其中，旅宿餐飲業積極搶人才，寒舍餐旅釋出餐廳主任與工程部技術員4萬元起薪、救生員／健身指導員3萬6000元起，以及安全員、點心房師傅、客服專員等多項職缺。其他企業如滋瑪美娜、錢櫃、顯榮國際、六角國際等也提供高薪職缺。

此外，台北市勞動大學開設的勞動事務學院課程報名踴躍，內容涵蓋傳統勞動權益主題，如工時、工資、休假、解僱等，也針對時下熱門議題開設人工智慧、數位科技與勞動權益課程。同時，也提供實務性課程，如職場霸凌之類型、預防與補救措施、兼論職場性別平等指標、非典型勞動者權益等。勞工可至台北市勞動大學主題網站，註冊成為會員，以利快速報名課程。

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