成大副校長陳鴻震爆共用小三！妻提4疑點被設計：女主動挽手 隨即被拍

陳鴻震發表個人聲明，強調自己與高姓女子僅限於學術專業上的諮詢交流，並未逾越分際。（記者王姝琇翻攝）

2025/02/16 19:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕成大副校長陳鴻震與台大資工系教授徐宏民日前遭《鏡週刊》爆出疑似婚內出軌，並同時與一名電腦商業同業公會的高姓女子發展曖昧關係。事後，陳鴻震發表個人聲明，強調自己與高姓女子僅限於學術專業上的諮詢交流，並未逾越分際。對此，陳鴻震太太也相信丈夫清白，認為丈夫是遭設計陷害。

行政院退輔會講座教授許世穎今（16）日在Threads上發文透露，他當日上午曾與陳鴻震通電話，電話中他非常沮喪，堅稱與該女子「沒那麼熟」，認為自己「鐵定是被設計的」。許世穎指出，一開始還很擔心他太太會情緒激動，饒不了他，沒想到他太太在了解狀況後非常冷靜清楚，並提出幾個媒體扭曲事實的點。

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陳鴻震太太提出四點說明，「1. 那天晚上他有回家，根本沒有進去高女的住處。」、 「2. 副校長如果要偷腥，十年前借調台北的時候，就會發生了，怎麼會等到現在。」、 「3. 副（校長）說那天高女很奇怪，主動靠過來並挽了他的手，沒想到就被拍到。」、「4. 陳太太說照片上的兩人不像情侶親熱的模樣，他是被設計的。」

許世穎進一步表示，我認識他們夫妻多年，對他太太充滿信任，也相信她對丈夫清白的堅定主張。他坦言，與陳鴻震夫妻討論了一個多小時後，「我相信他們，希望他們能出來澄清自己的清白。」

此前，《鏡週刊》曾多次拍攝到陳鴻震與高姓女子的甜蜜約會畫面，包括疑似進出該女子住所的情節；而去年耶誕節前夕，台大資工系教授徐宏民亦被拍到與同名高姓女子約會，兩人甚至前往宜蘭，約會後再返回高女住處。對此，台大及成功大學均以「個人私領域」為由，未再做進一步回應。

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