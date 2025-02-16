嘉縣香路馬拉松50公里 竹崎「白杞寮迎觀音請媽祖」千人遶境

竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」有別以往人力扛神轎，而是以鐵牛車拖行神轎。（記者王善嬿攝）

2025/02/16 18:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣無形文化資產、已200年歷史的竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」，15、16日舉辦5村13庄祈福遶境，因遶境路線長約50公里，行經蜿蜒崎嶇山路，被譽為「香路馬拉松」，且有別人力抬神轎，而以鐵牛車拖行神轎，今年結合藝陣表演、夜市，吸引上千名信眾朝聖參加。

「白杞寮迎觀音請媽祖」遶境隊伍15日由嘉義縣副縣長劉培東、竹崎鄉長曾亮哲等人團拜、點燃起馬炮後出發，為期2天活動，遶行竹崎鄉內埔、昇平、桃源、塘興、白杞等5村，及地方俗稱「13緣」的內埔仔、溪洲、塘下寮、頂下坪、無底潭、井仔頭、學仔、勝源、桃源、黃心寮、山仔頂、頂埔、舊社等13庄頭。

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劉培東說，「白杞寮迎觀音請媽祖」平安祈福遶境，每年在元宵節過後，迎請雲林縣北港朝天宮及嘉義縣新港奉天宮、水仙宮、溪北六興宮、東石港口宮、朴子配天宮等六廟媽祖，還有半天岩紫雲寺觀音佛祖等眾神遶境，保有爐主制度，是嘉義縣重要的民俗類文化資產。

主辦單位、爐主林寧定的兒子林明宏表示，除依循傳統舉辦祈福遶境，為豐富白杞寮文化祭慶典，在內埔農會廣場邀集50攤商設置市集，今天下午6點遶境隊伍將入廟前，集結社區社團、學校團體輪番演出，還封街展演在地獅陣、宋江陣、北管等陣頭藝術。

林明宏表示，「白杞寮迎觀音請媽祖」平安祈福遶境，選定在每年農曆元月16、17日左右假日舉行，白杞寮地區居民都要參與過遶境，才算過完年，在外地工作、生活的遊子，也會排除萬難返鄉參與。

攝影師賴國華全程記錄，他說，遶境路線都是山路，考驗隨行信眾的體力，而且昨、今天氣好，遶境隊伍在雲霧、山林間穿梭，還有看到壯闊雲海的驚喜，返鄉遊子齊聚一堂，宛如開同學會，讓平時寧靜山城，熱鬧宛如不夜城。

竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」2天遶境路線長達50多公里，是別具特色的山區遶境活動。（記者王善嬿攝）

遶境隊伍穿梭雲霧、山林間，參加香客表示，每年參加都有不同驚喜。（賴國華提供）

竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」遶境5村13庄，山區景色萬千，遶行途中可觀賞壯闊雲海。（賴國華提供）

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