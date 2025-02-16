台東天官堂「過七星橋」消災祈福 陳瑩、莊瑞雄踏橋祈平安

兩位立委循傳統過七星橋、七星爐。（立委莊瑞雄服務處提供）

2025/02/16 18:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕建廟有130年歷史的台東市開基天官堂為祈求地方安寧、信眾消災解厄，每年都會在元宵節期間舉辦「過七星橋」宗教科儀。立法委員陳瑩、莊瑞雄今天亦共襄盛舉，與民眾一同遵循古禮踏橋祈福，展現對傳統信仰文化的重視與支持。

「過七星橋」為道教消災解厄的重要儀式，天官堂主委林明興帶領立法委員陳瑩、莊瑞雄依循古禮打赤腳過七星爐、走平安橋、鑽轎趨吉避凶。

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陳瑩表示，宗教文化是台東珍貴的無形資產，政府應積極協力保存，並肯定天官堂長期推動信仰傳承、凝聚社區向心力的貢獻；莊瑞雄也強調，「七星橋儀式象徵跨越逆境、迎向光明，這份精神與台東人堅毅的性格不謀而合！」。陳瑩、莊瑞雄更親自持香過橋，祈求台灣國泰民安、風調雨順。

現場參加的民眾表示，看到立委與民眾齊心祈福，感受到台東的凝聚力。陳瑩、莊瑞雄於活動中共同呼籲，盼各界共同支持宗教文化保存，讓下一代延續珍貴的信仰智慧。

兩位立委循傳統過七星橋、七星爐。（立委莊瑞雄服務處提供）

兩位立委循傳統過七星橋、七星爐。（立委莊瑞雄服務處提供）

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