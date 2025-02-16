台越同樂在新北！歌手「範長」獻唱 3000越南移工嗨翻

「2025台越同樂在新北」活動邀請知名歌手範長（右1）演出，他到台下與粉絲互動。（勞工局提供）

2025/02/16 18:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局今（16）日在板橋車站前廣場辦理「2025台越同樂在新北」活動，邀請新二代歌手桃子、知名歌手範長（Phạm Trưởng）輪番獻唱，範長登場後台下尖叫聲不斷，粉絲拿起手機捕捉偶像的帥氣身影，範長也邀請全場大合照，3000位越南移工嗨翻。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市的外籍勞工已達到9萬1000餘人，其中越南勞工有3萬2000餘人，另外越南新住民也有2萬1000餘人，感謝越南朋友對新北市經濟發展及家庭照顧的付出與貢獻。

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活動由22歲新二代胡佳㜫、哈囉越南舞蹈團揭開序幕，台越混血歌手桃子演唱越、英、中混搭的饒舌創作歌曲，壓軸邀請範長登台，一出場台下立刻出現一片手機海，範長展現抒情混合電音唱跳歌手的魅力，跳下舞台和移工擊掌，氣氛超嗨。

有趣的是，站前廣場兩側種植黃連木，正值換葉期，微風吹拂下葉片掉落，像極了為活動撒花。範長不僅免費加碼多唱20分鐘，還開放現場移工上台合照，被歌迷團團圍住，展現親民性格，為活動畫下完美句點。

今日出席貴賓包括新北市議員石一佑、新北市理髮美容職業工會理事黃文祥、慈濟慈善基金會及勵馨基金會，石一佑也自掏腰包買越南腰果捧場。

知名歌手範長登場後，台下尖叫聲不斷。（勞工局提供）

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