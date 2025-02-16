公館自來水園區躍動館 發展「虛擬運動」2026年完工

公館水園區新天地多目標大樓及入口意象。（台北自來水事業處提供）

2025/02/16 18:11

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府將闢建9座新興運動特色場館，其中位於自來水園區的場館以虛擬運動及電子競技為特色，將投入整合泳池、跑步機、飛輪等發展虛擬鐵人三項運動，預計今年動工，2026年完工。結合台北自來水事業處「水園區新天地」計畫，園區內將有好水故事館、台北文學館、商場、餐廳、辦公大樓等，開創台北南區新風貌。

台北市體育局表示，自來水園區躍動館由自來水處代辦統包，規劃為地上4層、地下1層建物，總樓地板面積約7000平方公尺，是以發展虛擬運動為特色的運動場館。基本設施除有室內泳池、泳池、烤箱蒸氣室、SPA水療池、體適能中心、多功能教室外，未來將會投入虛擬運動設備，包括整合泳池、跑步機、飛輪等發展虛擬鐵人三項運動。

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北市府於公館地區推動「水園區新天地」計畫，以園區內3棟多目標綜合大樓為主軸，整合文化局「台北文學館」、體育局「躍動館」，及北水處「好水故事館」與「親水體驗區」，並串聯自來水園區、公館水岸廣場、古亭河濱公園，延續自來水歷史發展，辦理節慶活動。

北水處也持續與公館商圈合作，形塑在地特色，預計每日2500人常駐大樓群，帶動每日超過1萬人進到公館水岸及溫羅汀區域，促進公館周邊商圈繁榮，共同打造公館地區新亮點。

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