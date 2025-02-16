2025台灣燈會在桃園再出招！ 寶可夢見面會超驚喜登場

台灣燈會桃市府推寶可夢快閃見面會，人潮擠爆「光臨千塘國」燈區。（記者李容萍攝）

2025/02/16 17:38

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」桃園市政府於A19桃園體育園區「光臨千塘國」燈區，規劃卡比獸、皮卡丘，還有燈區限定的寶可夢小提燈、寶可夢快閃商店、體驗區等系列活動，自7日試營運以來受到許多民眾喜愛，市府即日起至23日加碼推出驚喜彩蛋寶可夢快閃見面會，包括皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢同台現身與民眾互動。

桃市府觀光旅遊局長周柏吟表示，15日起至23日的週一至週五晚上8點、週六日下午3點、4點及晚上7點（遇雨取消），在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢一同現身，這兩天見面會就像簽唱會般造成轟動，吸引民眾湧入光臨千塘國燈區，特別是快閃現場見面的寶可夢一出場引起大小朋友驚叫並爭相拿出手機拍照，許多遊客表示本次燈會非常童趣、適合親子出遊，可一圓寶可夢迷和小朋友的夢想。

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周柏吟呼籲，寶可夢快閃見面會持續到23日，歡迎大家把握與寶可夢合照的機會，但呼籲前來參加見面會的朋友注意安全，人潮眾多時注意腳下、勿推擠，遵循現場工作人員指引行進，快樂出門平安回家。

台灣燈會桃市府推寶可夢快閃見面會，人潮擠爆「光臨千塘國」燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會桃市府推寶可夢快閃見面會，人潮擠爆「光臨千塘國」燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會桃市府推寶可夢快閃見面會，人潮擠爆「光臨千塘國」燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會桃市府推寶可夢快閃見面會，人潮擠爆「光臨千塘國」燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會桃市府推寶可夢快閃見面會，人潮擠爆「光臨千塘國」燈區。（記者李容萍攝）

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