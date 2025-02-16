「高雄冬日遊樂園」落幕吸600萬人 吉伊卡哇獲頒3級檢定證照

吉伊卡哇（左）與小八貓（右）一路「游」經愛河灣，準備與兔兔合體，吸引許多民眾拍照。（記者李惠洲攝）

2025/02/16 17:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為期23天的高雄燈會「冬日遊樂園」，今天（16日）下午閉幕，吉伊卡哇與小八貓、兔兔合體，向民眾說再見，不少人高喊「不要走啦!」故事裡一直考不到除草證照的吉伊卡哇，今天由市長陳其邁直接頒發「3級檢定證照」，肯定它這段日子的辛勞!據高市觀光局估計，今年活動共吸引超過600萬參觀人次。

閉幕活動於今天下午3點在高雄港17號碼頭展開，高雄市管樂團於珊瑚礁群演奏卡通動漫組曲，歡送3隻小可愛，吉伊卡哇和小八貓一路「游」經珊瑚礁群、音浪塔、鯨魚堤岸，經過1個小時，最後與兔兔合體，沿岸吸引上萬民眾，帶著自己收藏的「吉伊卡哇」參加小可愛歡送派對。

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高雄市長陳其邁表示，今天大太陽很不像冬天，依照很多縣市的標準，今天應該叫「夏日遊樂園」，他歡迎吉伊卡哇有空再回來高雄；隨後並頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」給吉伊卡哇。

「除草檢定證」在吉伊卡哇的世界觀中，是角色們透過考試獲得的資格證書，小八貓已擁有5級除草證、兔兔更擁有3級除草證，而吉伊仍在為考取5級除草證而努力；此次高市府原本要頒發給吉伊卡哇5級證照，考量到它這23天的辛苦，直接升級到頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」。

高市府表示，今年高雄燈會「冬日遊樂園」從開幕迄今，創下超過600萬參觀人潮，為高雄帶進逾百億觀光產值；尤其「吉伊卡哇」首次以大型立體化氣膜，搭配浮台建構，從吉伊卡哇和小八貓開幕進港、到2月9日的吉伊卡哇遊港活動，創下連續2年海上動態展演的世界紀錄，活動最終章的「吉伊卡哇」閉幕活動，更是本次燈會的第三度動態遊港展演。

高市觀光局長高閔琳感性說，感謝「吉伊卡哇」小可愛們23天的陪伴，「高雄冬日遊樂園」於今晚10點劃下句點，不僅讓遊客對高雄留下美好的城市記憶，更帶給大家滿滿的幸福與歡笑，未來「吉伊卡哇」若能再次重返高雄，高雄絕對更漂亮璀璨。

吉伊卡哇與小八貓經過高雄展覽館。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁（右二）直接頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」給吉伊卡哇。（記者李惠洲攝）

吉伊卡哇（左起）、兔兔烏薩奇、小八貓合體，向民眾說再見。（記者李惠洲攝）

吉伊卡哇（右）、小八貓（左），展開最終章的尋找兔兔之旅。（記者李惠洲攝）

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