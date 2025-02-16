為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「高雄冬日遊樂園」落幕吸600萬人 吉伊卡哇獲頒3級檢定證照

    吉伊卡哇（左）與小八貓（右）一路「游」經愛河灣，準備與兔兔合體，吸引許多民眾拍照。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇（左）與小八貓（右）一路「游」經愛河灣，準備與兔兔合體，吸引許多民眾拍照。（記者李惠洲攝）

    2025/02/16 17:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為期23天的高雄燈會「冬日遊樂園」，今天（16日）下午閉幕，吉伊卡哇與小八貓、兔兔合體，向民眾說再見，不少人高喊「不要走啦!」故事裡一直考不到除草證照的吉伊卡哇，今天由市長陳其邁直接頒發「3級檢定證照」，肯定它這段日子的辛勞!據高市觀光局估計，今年活動共吸引超過600萬參觀人次。

    閉幕活動於今天下午3點在高雄港17號碼頭展開，高雄市管樂團於珊瑚礁群演奏卡通動漫組曲，歡送3隻小可愛，吉伊卡哇和小八貓一路「游」經珊瑚礁群、音浪塔、鯨魚堤岸，經過1個小時，最後與兔兔合體，沿岸吸引上萬民眾，帶著自己收藏的「吉伊卡哇」參加小可愛歡送派對。

    高雄市長陳其邁表示，今天大太陽很不像冬天，依照很多縣市的標準，今天應該叫「夏日遊樂園」，他歡迎吉伊卡哇有空再回來高雄；隨後並頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」給吉伊卡哇。

    「除草檢定證」在吉伊卡哇的世界觀中，是角色們透過考試獲得的資格證書，小八貓已擁有5級除草證、兔兔更擁有3級除草證，而吉伊仍在為考取5級除草證而努力；此次高市府原本要頒發給吉伊卡哇5級證照，考量到它這23天的辛苦，直接升級到頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」。

    高市府表示，今年高雄燈會「冬日遊樂園」從開幕迄今，創下超過600萬參觀人潮，為高雄帶進逾百億觀光產值；尤其「吉伊卡哇」首次以大型立體化氣膜，搭配浮台建構，從吉伊卡哇和小八貓開幕進港、到2月9日的吉伊卡哇遊港活動，創下連續2年海上動態展演的世界紀錄，活動最終章的「吉伊卡哇」閉幕活動，更是本次燈會的第三度動態遊港展演。

    高市觀光局長高閔琳感性說，感謝「吉伊卡哇」小可愛們23天的陪伴，「高雄冬日遊樂園」於今晚10點劃下句點，不僅讓遊客對高雄留下美好的城市記憶，更帶給大家滿滿的幸福與歡笑，未來「吉伊卡哇」若能再次重返高雄，高雄絕對更漂亮璀璨。

    吉伊卡哇與小八貓經過高雄展覽館。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇與小八貓經過高雄展覽館。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（右二）直接頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」給吉伊卡哇。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（右二）直接頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」給吉伊卡哇。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇（左起）、兔兔烏薩奇、小八貓合體，向民眾說再見。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇（左起）、兔兔烏薩奇、小八貓合體，向民眾說再見。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇（右）、小八貓（左），展開最終章的尋找兔兔之旅。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇（右）、小八貓（左），展開最終章的尋找兔兔之旅。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播