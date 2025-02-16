弘道大寮站 喜迎父女檔時數破萬志工

弘道大寮站陳朝春（前左3）與陳美妃（前左4）父女檔，弘道服務時數均已破萬。（記者洪臣宏攝）

2025/02/16 16:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕弘道基金會大寮志工站今（16）日邀請志工、服務對象圍爐並頒獎，82歲副站長陳朝春弘道服務時數破萬，獲得終身志工獎，值得一提的是，第一位時數破萬的是該站站長陳美妃，2人是父女檔，傳為佳話。

弘道大寮站中午在高雄市皇家金宸大飯店舉辦圍爐，並設計闖關遊戲提供長輩訓練手腕、專注平衡、手指靈活度等，大寮區長鍾炳光、弘道高雄服務處處長陳雅芬等人前往致意。

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會場中頒發服務獎項，包括金牌志工楊琬（弘道志工服務達1000小時以上）、白金志工施彩娥（3000小時以上）、終身志工陳朝春（10000小時以上）；陳阿銀獲衛生福利部服務時數1500小時以上銅質徽章。

陳朝春是前高市前金區調解委員會主席，早已獲得市長獎等無數獎項，而他協助站長女兒陳美妃照護獨居老人，獲得全國及高雄市好人好事代表及中華民國老人福利協進會模範老人獎，這次獲獎錦上添花。

陳美妃與先生、醫師黃敏昇一家都是志工，陳2017年即獲弘道1萬小時終身志工獎，近年來成立進安康醫事C級巷弄站，黃敏昇2023年獲「台灣醫療典範獎」。

活動設計闖關遊戲，訓練專注力。（記者洪臣宏攝）

長輩藉由遊戲訓練手指靈活動。（記者洪臣宏攝）

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