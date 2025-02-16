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    13.8萬戶受惠囤房稅2.0！彰化公告1％稅率 設籍期限倒數1個月

    囤房稅2.0將於今年5月正式上路，彰化縣地方稅務局宣布，全國唯一自住房屋現值若在148萬7900元（含）以下，可適用1%的房屋稅率，依規定要在今年3月24日前完成戶籍登記，才能適用。 （記者張聰秋攝）

    囤房稅2.0將於今年5月正式上路，彰化縣地方稅務局宣布，全國唯一自住房屋現值若在148萬7900元（含）以下，可適用1%的房屋稅率，依規定要在今年3月24日前完成戶籍登記，才能適用。 （記者張聰秋攝）

    2025/02/16 16:33

    〔記者張聰秋／彰化報導〕囤房稅2.0將於今年5月正式上路，彰化縣宣布，全國唯一自住房屋現值若在148萬7900元（含）以下，可適用1%的房屋稅率，初估全縣約13.8萬戶受惠。

    彰化縣地方稅務局提醒，自住房屋必須在今年3月24日前完成戶籍登記，且不得有營業或出租行為，否則將依非自住稅率2.6%至4.8%課稅。稅務局已寄出第二次輔導通知，提醒屋主把握期限完成登記。

    房屋稅條例將住家用房分為自住和非自住兩類，自住稅率明顯較低。對全國僅有一戶自住的屋主而言，新制等同減稅，符合自住條件並完成戶籍登記者，稅率由1.2%降至1%，稅金將減少。

    然而，對持有多戶房屋的屋主，新制稅率則較為不利，除1戶可享1%優惠稅率外，其他房屋將按非自住稅率2.6%至4.8%計稅，稅額至少高出1倍。

    彰化地方稅務局表示，房屋稅條例修正已於2024年7月1日實施，根據新規定，屋主、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶自住房，且該房屋現值在一定金額以下，即可享1%稅率優惠。彰化縣公告的金額上限為148萬7900元（含）以下，但房屋必須未出租或營業，且須由屋主、配偶或直系親屬設立戶籍。

    為避免租稅規避，修正條例規定，住家用房現值在10萬元以下可免徵房屋稅，但限制每人全國持有免稅住家房屋不超過3戶，並排除法人持有，防範以分割小坪數規避稅收。

    稅務局提醒，若屋主全國持有的低現值免稅房屋超過3戶，需於3月24日前向稽徵機關選定3戶免稅，未在期限內擇定者，稽徵機關將依「稅額前3高」原則代為選定，屋主應儘早完成相關手續，以免影響權益。

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