畫「吉伊卡哇」創意大PK！他們喜獲獎 作品將展出

學生畫出各種生動的吉伊卡哇與愛河灣的美景。（高雄市教育局提供）

2025/02/16 16:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄2025冬日遊樂園將於今（16）日在吉伊卡哇、小八和兔兔3隻主角合體後落幕，展期期間，教育局舉辦舉辦寫生暨著色比賽，吸引逾萬名學生參與，今天也特別在高雄港18號碼頭舉辦頒獎典禮，金牌除可獲寫生2000元、著色1000 元獎金外，金銀銅作品也於本週六、日在旅運中心1樓展出。

冬日遊樂園寫生暨著色比賽頒獎典禮在兔兔的充氣膜前舉辦，由高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森、台灣港務股份有限公司高雄港務分公司主秘林麗美等頒獎給獲獎學童，包括寫生、著色不同年齡層共分10組競賽，獎項分別有金、銀、銅牌及佳作，計有1048人獲獎。

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教育局指出，3天比賽吸引3萬人次親子攜帶畫板、帳篷、野餐墊，悠閒地在港灣邊創作，共享親子時光，得獎作品相當優秀，學生們紛紛發揮創意，將愛河灣的「小可愛」與牠的夥伴們畫入作品，背景則融入高雄流行音樂中心、大港旋轉橋、旅運中心等地標，展現獨特的城市風景與藝術視角，每幅作品都充滿童趣與想像力。

冬日遊樂園寫生及著色比賽獲入選金銀銅牌的作品，本週六、日在旅運中心1樓展出。（高雄市教育局提供）

冬日遊樂園寫生比賽今日進行頒獎，得金牌的學生每人可獲2000元獎金。（高雄市教育局提供）

冬日遊樂園著色比賽獲金牌的小朋友，每人可獲得1000元獎金。（高雄市教育局提供）

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