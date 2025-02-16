為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    罕見！ 黑面琵鷺現身佳冬接近聚落 民眾超驚喜

    黑面琵鷺驚喜現身佳冬接近聚落處。（張孟偉提供）

    黑面琵鷺驚喜現身佳冬接近聚落處。（張孟偉提供）

    2025/02/16 16:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕黑面琵鷺是來台渡冬冬候鳥，以往大多被目擊到棲息在七股曾文溪口濕地，雖然近年在東港大鵬灣及林邊溪出海口也可見到身影，但飛到林邊溪以南則是相對罕見，佳冬鄉公所機要祕書張孟偉昨天上午就在佳冬火車站後方拍到1隻黑面琵鷺，今天po上網引來鄉親關注。

    「從迷惑到興奮，非常訝異！」張孟偉指出，他在昨天上午8點多時，經過佳冬火車站後方一處正在養水的魚塭，看到一群約20多隻的白鷺鷥，景色優美，他特地停車駐足觀賞，正拿起手機要拍攝時，發現旁邊突有1隻也是通體白毛的「鷺鷥」，卻站得與鷺鷥群有距離，總有些「非我族類」的感覺。

    張孟偉感到有些奇特，特別仔細一瞧，發現兩者身形長相有點不大一樣，將手機轉換成長焦，發現竟然是嘴巴黑黑的鳥隻，絕非鷺鷥，反而更像傳說中黑面琵鷺，趕緊拍下來留念。他說，從未在佳冬看過黑面琵鷺，也沒看過有鄉親分享在佳冬有拍過黑面琵鷺。

    台灣最早一批研究黑面琵鷺的學者、國立屏科大特聘研究員孫元勳指出，只要有類似的水域，就會有黑面琵鷺的食源，近年因為在來台族群不斷擴大下，排擠到食源，自然會順著東北季風前往西部其它海域棲息，像去年以極速達85公里速率抵台的黑琵「N83」是降落在高雄彌陀，後來更有1隻受到颱風外圍環流助功，飆出均速為75公里、極速172公里超高速「N85」，則是降落雲林口湖。

    墾丁水鳥達人劉川則說，其實龍鑾潭在多年前就曾有目擊紀錄，後續並未再發現，研判並非迷鳥變留鳥，就是單純到國境之南渡冬，由於佳冬、林邊魚塭非常多，在「掘窟」後食物當然非常多，加上林邊溪口亦是屢有目擊紀錄，林邊溪口與佳冬距離就不遠，但是如此靠近人類聚落，的確也是罕見。

    據台灣黑面琵鷺保育學會2025年的黑面琵鷺普查結果，至2025年1月18日總計調查到4104隻，比去年的3737隻多了367隻。在從濁水溪口到高屏溪口的32個分區中，台南北門區依舊是數量最多的樣區，總計有668隻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播