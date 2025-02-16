罕見！ 黑面琵鷺現身佳冬接近聚落 民眾超驚喜

黑面琵鷺驚喜現身佳冬接近聚落處。（張孟偉提供）

2025/02/16 16:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕黑面琵鷺是來台渡冬冬候鳥，以往大多被目擊到棲息在七股曾文溪口濕地，雖然近年在東港大鵬灣及林邊溪出海口也可見到身影，但飛到林邊溪以南則是相對罕見，佳冬鄉公所機要祕書張孟偉昨天上午就在佳冬火車站後方拍到1隻黑面琵鷺，今天po上網引來鄉親關注。

「從迷惑到興奮，非常訝異！」張孟偉指出，他在昨天上午8點多時，經過佳冬火車站後方一處正在養水的魚塭，看到一群約20多隻的白鷺鷥，景色優美，他特地停車駐足觀賞，正拿起手機要拍攝時，發現旁邊突有1隻也是通體白毛的「鷺鷥」，卻站得與鷺鷥群有距離，總有些「非我族類」的感覺。

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張孟偉感到有些奇特，特別仔細一瞧，發現兩者身形長相有點不大一樣，將手機轉換成長焦，發現竟然是嘴巴黑黑的鳥隻，絕非鷺鷥，反而更像傳說中黑面琵鷺，趕緊拍下來留念。他說，從未在佳冬看過黑面琵鷺，也沒看過有鄉親分享在佳冬有拍過黑面琵鷺。

台灣最早一批研究黑面琵鷺的學者、國立屏科大特聘研究員孫元勳指出，只要有類似的水域，就會有黑面琵鷺的食源，近年因為在來台族群不斷擴大下，排擠到食源，自然會順著東北季風前往西部其它海域棲息，像去年以極速達85公里速率抵台的黑琵「N83」是降落在高雄彌陀，後來更有1隻受到颱風外圍環流助功，飆出均速為75公里、極速172公里超高速「N85」，則是降落雲林口湖。

墾丁水鳥達人劉川則說，其實龍鑾潭在多年前就曾有目擊紀錄，後續並未再發現，研判並非迷鳥變留鳥，就是單純到國境之南渡冬，由於佳冬、林邊魚塭非常多，在「掘窟」後食物當然非常多，加上林邊溪口亦是屢有目擊紀錄，林邊溪口與佳冬距離就不遠，但是如此靠近人類聚落，的確也是罕見。

據台灣黑面琵鷺保育學會2025年的黑面琵鷺普查結果，至2025年1月18日總計調查到4104隻，比去年的3737隻多了367隻。在從濁水溪口到高屏溪口的32個分區中，台南北門區依舊是數量最多的樣區，總計有668隻。

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