來尖石新秘境泡湯、聽瀑 循泰雅獵徑打造小錦屏步道完工

小錦屏步道座落在岩盤上的觀瀑平台，讓旅客能夠欣賞壯麗的岩壁峽谷、25公尺高的小錦屏瀑布！ （記者廖雪茹攝）

2025/02/16 15:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉知名的小錦屏野溪溫泉，過去因路途蜿蜒崎嶇而令人卻步。尖石鄉公所近期完成聯外道路改善工程，縣府更循著泰雅族的傳統獵徑，以人工採用自然工法，新闢一條環狀約709公尺長的小錦屏步道，並在岩盤上方架設觀瀑平台，讓旅客欣賞壯麗的岩壁峽谷、掏金遺址及25公尺高的小錦屏瀑布，靜靜聽瀑！

尖石鄉錦屏山是泰雅族人的傳統獵場，生態豐富，錦屏溪還有天然露天溫泉。但過去因為是石頭路坑洞多，且蜿蜒起伏大，四輪傳動才能抵達，讓不少山友和野溪溫泉愛好者卻步。

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縣府交通旅遊處長陳盈州表示，經調查發現，錦屏山為中低海拔闊葉林，路徑常被打那（刺蔥）覆蓋，生態資源多樣化，也有團體會帶隊溯溪到瀑布區，部落認為可闢建自然步道，帶動小錦屏的觀光，該處遂提出「 小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程」，獲中央核定2400萬元執行。

小錦屏步道由小錦屏吊橋進入，全長約709公尺，分為觀瀑步道溪谷小徑及林間步道三部分，全線以手工修築，取代大型機械開發，多數鋪面以碎石混著泥土鋪築，保有現地材料排水、透氣的多孔隙特性，加上適當的人為安排，提高步道的承載力跟安全性。

考量山區多雨潮濕及安全性，148公尺的觀瀑步道，採用細格目鍍鋅格柵做作為棧道階梯面板，以疏伐的相思林木再製做為扶手；溪谷小徑利用現地石頭，配合腳步設置踏足點，並以拉繩安全輔助設施上山；林間步道則是採用砌石階梯，以泥土碎石夯實路面，取代傳統PC步道和混凝土護坡，營造自然步道。

步道沿途設有解說牌和指標牌，其中，「小錦屏的黃金傳說」記載，溪畔山壁上有3個鑽探洞，是當年日本人進到尖石發現疑似有黃金礦脈所開鑿的鑽探洞，也因此傳說，讓落差高達25公尺的小錦屏瀑布贏得有趣的別稱「黃金洞瀑布」；後來日本人發現只不過是黃銅鐵礦。

陳盈州歡迎民眾來小錦屏步道探索「黃金寶藏」自然教室，依個人體力走一趟約30至40分鐘，也可放慢腳步輕鬆遊或是享受天然溫泉。尖石鄉公所考量山路蜿蜒且停車空間有限，未來研擬規劃接駁車，接送更多民眾親近原鄉祕境。

小錦屏步道分為觀瀑步道溪谷小徑及林間步道三部分，全線以手工修築，就地取材和自然工法施作。（記者廖雪茹攝）

小錦屏步道分為觀瀑步道溪谷小徑及林間步道三部分，全線以手工修築，就地取材和自然工法施作。（記者廖雪茹攝）

小錦屏步道分為觀瀑步道溪谷小徑及林間步道三部分，全線以手工修築，就地取材和自然工法施作。（記者廖雪茹攝）

小錦屏步道分為觀瀑步道溪谷小徑及林間步道三部分，全線以手工修築，就地取材和自然工法施作。（記者廖雪茹攝）

小錦屏步道分為觀瀑步道溪谷小徑及林間步道三部分，全線以手工修築，就地取材和自然工法施作。（記者廖雪茹攝）

落差達25公尺高的小錦屏瀑布。（記者廖雪茹攝）

小錦屏步道由小錦屏吊橋進入，全長約709公尺。（記者廖雪茹攝）

「小錦屏的黃金傳說」記載，溪畔山壁上，有當年日本人進到尖石發現疑似有黃金礦脈所開鑿的鑽探洞。（記者廖雪茹攝）

錦屏山為中低海拔闊葉林，路徑常被打那（刺蔥）覆蓋，生態資源多樣化。（記者廖雪茹攝）

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