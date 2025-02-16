打造家屋、烤火寮重現泰雅園區 小學落實原民文化教育

桃園市僑愛國小透過在地取材，呈現傳統家屋樣貌。（圖由教育部提供）

2025/02/16 14:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕打造部落意象身歷其境！教育部推動原住民族教育及傳承文化脈絡，桃園市大溪僑愛國小除了融入泰雅文化課程，更就地取材打造家屋、烤火寮等建築，形成泰雅園區，透過實作及實際文化場域，促進學生自我文化認同與學習動機，落實部落文化教育。

國教署自109年起實施「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校根據課程發展需求，結合部落的傳統文化與耆老智慧，打造具原民文化意涵的校園環境，以經費補助支持學校創建融入原民文化的學習空間，並提供師生實際接觸原住民族知識的機會，去年核定補助19校計3600餘萬元。

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僑愛國小因鄰近復興區且原住民籍學生數眾多，成為桃園市都會區第一所原住民重點學校，學校持續落實原住民族教育，以培育學生具備原民傳統技能為目標，並藉此保存原民文化精神。學校於各教育階段規劃泰雅文化課程，包括織布、建築文化等，學校規劃建置家屋、望樓、穀倉、烤火寮及雞舍，形成泰雅文化園區，提供開放式教學空間供文化課程使用，讓學生能在傳統建築環境中學習泰雅文化知識與精神。

學校在建置前與在地耆老討論建築結構及基地位置，施作材料以在地大自然建材為主，並以傳統建築工法建置，為求文化正確性，學校考究文史資料，盡可能符合部落傳統建築形式施作。僑愛國小的泰雅文化園區落成後將搭配校內民族文化課程，增加學生實際操作與體驗的機會，使文化學習場域發揮境教功能，讓學生更了解祖先的智慧，加深學生學習動機。

國教署強調，將持續鼓勵學校從課程設計出發，規劃相對應的原民文化學習場域，讓學生深入了解部落的文化背景與歷史脈絡。學校在規劃學習空間時，應結合部落耆老與工班的智慧，與部落達成共識，運用社區資源，創建專屬的文化學習場域，共同推動民族文化課程，讓學生不再只是透過圖片認識部落傳統建築，還能親自參與建設過程及落成儀式，將部落文化的智慧與精神深植心中，傳承民族文化精神。

桃園僑愛國小就地取材造出部落族人凝聚情感的重要場域-烤火寮。（圖由教育部提供）

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