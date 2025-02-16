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    首頁　>　生活

    這蜘蛛長得太奇妙！ 擬態高手現蹤台南騙倒一票人

    晁瑞光說，這看起來像是一截枯枝的小傢伙，竟然是1隻蜘蛛。（圖由晁瑞光提供）

    晁瑞光說，這看起來像是一截枯枝的小傢伙，竟然是1隻蜘蛛。（圖由晁瑞光提供）

    2025/02/16 14:38

    〔記者蔡文居／台南報導〕大自然真奧妙！台南龍崎淺山地區的生態豐富，台南社大環境小組研究員晁瑞光在當地意外撞見1隻有趣的小傢伙，看起來像是一截枯枝，其實是1隻蜘蛛。晁瑞光說，如果不是牠自己跑出來，根本無從發覺，後來才知牠叫「枯枝尖鼻蛛」，大自然的奧妙真是無奇不有。

    研究蜘蛛的社大環境小組助理研究員陳泰豪表示，枯枝尖鼻蛛其實是一種擬態型的蜘蛛。牠的腹部像是一截斷掉的枯枝形狀，主要是摸擬成橡枯枝一樣，以欺騙獵捕者，避免遭到天敵獵食。牠其實分佈很廣，在全台的淺山地區都有分佈，只是牠的樣子，一般人根本無法發現牠的存在。龍崎淺山地區蜘蛛生態十分豐富，他曾記錄到38種蜘蛛，包括枯枝尖鼻蛛，另外，在台南的三坎店也有記錄過。

    晁瑞光說，他日前在龍崎牛埔拍攝植物時，撥開地面樹葉時，突然有一截約1公分大小的「枯枝」跑到他手上，看起來又像是一小塊土塊，仔細一看才發現竟然是1種蜘蛛，差點被牠騙了。只要手一動，牠就裝死不動，要不是牠自己跑出來，在一堆枯葉中還真不知道有牠的存在。

    陳泰豪說，他記錄過的枯枝尖鼻蛛，成蛛可達2公分。晁瑞光發現的是1隻尚未成年的若蛛，一般人會誤將其像枯枝的腹部當成是頭部，其實那是尾端，頭部則在另一側。

    枯枝尖鼻蛛擬態成一截枯枝，以逃避天敵獵食。（圖由陳泰豪提供）

    枯枝尖鼻蛛擬態成一截枯枝，以逃避天敵獵食。（圖由陳泰豪提供）

    一般人會容易誤將枯枝尖鼻蛛的枯枝腹部當成是頭部，其實那是尾端，尖鼻所在的頭部則在另一側。（圖由陳泰豪提供）

    一般人會容易誤將枯枝尖鼻蛛的枯枝腹部當成是頭部，其實那是尾端，尖鼻所在的頭部則在另一側。（圖由陳泰豪提供）

    從另一角度，枯枝尖鼻蛛看起來就比較像是蜘蛛的樣子。（圖由晁瑞光提供）

    從另一角度，枯枝尖鼻蛛看起來就比較像是蜘蛛的樣子。（圖由晁瑞光提供）

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