助666學子升學圓夢 北台南家扶頒發701萬元獎助學金

北台南家扶中心頒發581萬元獎助學金，給186位大專和高中職學生。（記者劉婉君攝）

2025/02/16 14:24

〔記者劉婉君／台南報導〕大學將於下週開學，北台南家扶中心今（16）日頒發581萬元獎助學金，給186位大專和高中職學生，3月還將頒發約120萬元給480名國中小學生，總計701萬元、666人受惠。

北台南家扶春季「助學圓夢‧感恩有您」獎助學金頒發典禮，今天在國立台南大學附屬高級中學舉行，扶幼主委呂明憲表示，北台南家扶自1990年開始推動助學希望工程，至今已幫助超過5萬名學子順利完成學業，改善家境。2012年首創「技職證照獎勵金」，提升學子就業競爭力，現任台灣冷鏈協會榮譽理事長程東和為重要推手，至今累計幫助1050人次，取得1270張丙級和120張乙級證照，此次有64位同學共考取75張丙級、12張乙級證照，頒發金額27萬2000元。

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新營高工模具科3年級的王靜雯，高3便考取6張丙級證照、3張機械手臂與製圖的國際認證，不僅提升自己未來就業的實力，爭取到的獎助學金也減輕家庭負擔，目前正持續準備朝乙級證照的目標前進，大學也希望進入相關領域繼續進修。

淡江大學日文系4年級的蔡書豪，從小與祖母相依為命，祖母只要求他不要學壞、健康長大，對課業成績並不要求，蔡書豪國小時的成績也不理想。不過，國中時，蔡書豪在好朋友邀約一起讀書的陪伴及鼓勵下，加上有家扶中心的獎學金激勵，成績日益進步，去年更到日本交換學習1年，找到未來的人生目標，目前正積極準備報考空服員。

現年26歲的蘇泓舉，國中時原本經營餐廳的父親因病倒下，媽媽與妹妹恐慌症發作，迫於生活困難，求助於家扶，讓他不用放棄學業，就讀南台科技大學時，並受惠於技職獎勵金制度，促成他學習跨領域的技能，加上他積極主動的態度，大3、大4時就獲得產業界賞識，開始接案，養活自己之外也有機會貼補家用，畢業後成為一名工程師，目前與一名理念相近的學長合作，投入半導體相關設備產業。

3人除了感謝家扶及社會各界的善心協助，有機會翻轉自己的人生，蘇泓舉建議年輕學子，把握好18至22歲黃金學習時間，投入到正確的事情上，對以後的人生會有很大的幫助；蔡書豪則鼓勵，跳脫舒適圈，找到自己的目標，朝目標持續前進。

王靜雯（左起）、蔡書豪、蘇泓舉均在家扶及社會善心協助下，積極努力朝目標前進。（記者劉婉君攝）

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