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    台灣燈會首個週六人潮癱瘓交通 綠促桃市府「上緊發條」

    台灣燈會15日因湧入大量遊客導致交通癱瘓。（圖由桃園市議會民進黨團提供）

    台灣燈會15日因湧入大量遊客導致交通癱瘓。（圖由桃園市議會民進黨團提供）

    2025/02/16 14:42

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣燈會昨天週六（15日）因湧入大量遊客導致交通癱瘓，桃園市議會民進黨團今（16）日表示，「市府須上緊發條」，避免再次發生人潮擠在捷運站不得動彈的情況，今天週日也要嚴正看待，因應緊急狀態發生，並要求市府於明（17）日提出改善措施報告對外說明，讓民眾看到市府應有的態度。

    總召李宗豪表示，15日晚間網路炸鍋，市長張善政直到今日中午才發臉書，但內容並未展現誠意向受影響民眾致歉，無視昨日貼文下方留言湧入大量網友的罵聲，忽略真實反映台灣燈會「交通塞爆、根本災難」的現況；他指出，黨團多位議員早在活動前就不斷提醒交通疏運、道路管制、在地居民進出等問題，活動開始這些問題陸續發生，市府不僅事前準備不足，緊急應變能力更要加強。

    副總召黃家齊、王珮毓表示，市府不斷宣導民眾多搭乘大眾交通運輸到桃園看燈會，但昨日燈會周邊包括機場捷運A18、A19站內發生逾半小時以上動彈不得的情況，若發生意外後果不堪設想；議員黃瓊慧也接到家長陳情電話，帶小孩看燈會卻擠在捷運站太久而感覺快窒息，只想平安出站。

    幹事長許家睿表示，之前就有建議人群要分流、設置擁擠程度燈號等，昨日完全凸顯市府疏散的能力非常不足；書記長魏筠指出，不只網友罵翻，更接到一位民眾陳情，搭高鐵轉機捷去機場卻搭不上，更等不到計程車，因此沒趕上搭機，她質疑市長施政的危機處理能力，市政治理不應只會擦脂抹粉而已。

    議員黃崇真提到，自己身為在地居民，很早就提醒市府注意在地居民進出的權益，但仍發生居民因燈會而回不了家；議員張肇良則點出流動廁所放在分隔島，民眾想使用還要危險穿越馬路；議員陳雅倫更替工作人員抱屈，指出市府在人力精算規劃、車輛調度等時間都太晚，張善政身為市長應該站在第一線勇於承擔責任。

    台灣燈會15日因湧入大量遊客導致交通癱瘓。（圖由桃園市議會民進黨團提供）

    台灣燈會15日因湧入大量遊客導致交通癱瘓。（圖由桃園市議會民進黨團提供）

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