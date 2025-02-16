藏安全危機！基隆七堵國小旁水溝蓋破損露鋼筋 市府設警示將修復

基隆崇信街21巷口驚見水溝蓋破損、鋼筋裸露的情形。（市議員曾怡芳提供）

2025/02/16 14:35

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市七堵國小周邊人潮眾多，15日中午崇信街21巷口驚見水溝蓋破損、鋼筋裸露的情形，因地點鄰近學校，來往學生與行人眾多，潛藏安全隱憂。市議員曾怡芳表示，市府應將行人友善政策落實於道路安全改善，而非僅限於交通執法與市區騎樓整平。基隆市工務處表示，目前已由廠商設置交通警示，確保行人安全，並將於近日內展開修復工程。

曾怡芳與基隆市議長童子瑋、秘書楊文河15日中午行經七堵國小附近時，發現排水溝上蓋出現大洞，且鋼筋外露，立即前往查看。曾怡芳指出，國小周圍不僅是學童上下學的重要通道，也是當地居民買菜、通勤的必經之路。破損處雖不算巨大，但裸露的鋼筋對行人來說極具危險性，若民眾不慎跌入，恐造成嚴重傷害。

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當地居民表示，崇信街的水溝蓋經常破損，但市府因經費有限，往往「破哪補哪」，導致整條道路出現高低落差，已有不少人因此跌倒受傷。

曾怡芳強調，從現場破損狀況來看，水溝蓋結構過於薄弱，無法承受長期重量壓力，懷疑與過去管線施工單位的不當作業有關；楊文河則說，該處不僅鄰近國小，還是環保局垃圾收集點，每天都有大量民眾來往，一旦發生意外，責任歸屬成疑，市府應正視並全面檢討。

曾怡芳表示，市長謝國樑上任後積極推動「行人友善」政策，但這不該僅限於市區騎樓整平或交通執法，遍布全市的老舊水溝蓋與道路交接處，都是潛在的「不定時炸彈」，應該列入改善計畫，進行通盤檢討。並強調行人安全應該是政策的核心，唯有從根本解決基礎設施問題，才能真正落實「行人友善」的精神。

工務處回應，目前已由廠商設置交通警示，確保行人安全，並將於近日內展開修復工程。此外，關於破損處承重力不足的問題，市府將調查是否為先前管線單位施工不確實所致，後續將針對相關問題進行改善，以避免類似情形再度發生。

市議員曾怡芳視察基隆崇信街21巷口水溝蓋破損、鋼筋裸露的情形。（市議員曾怡芳提供）

基隆市工務處表示，目前已由廠商設置交通警示，確保行人安全，並將於近日內展開修復工程。（市議員曾怡芳提供）

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