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    反聖嬰準備退場 氣象署估春季回歸正常年

    近赤道海溫近況。（取自中央氣象署）

    近赤道海溫近況。（取自中央氣象署）

    2025/02/16 14:12

    〔記者林志怡／台北報導〕今年太平洋持續有微弱的反聖嬰現象，中央氣象署指出，雖聖嬰、反聖嬰現象屬大範圍的海溫表現，較難直接與台灣天氣情況產生對應關係，但預估今年春季後就會回歸正常年，從歷史個案來看，未來一季的雨量將由乾轉濕，測站溫度則可能有偏冷訊號，但統計特徵不一定發生於每一次的個案中。

    預報中心主任陳怡良指出，太平洋赤道周邊區域，通常東側較冷、西側較暖，但若遇到聖嬰年，該冷的地方不冷、該暖的地方不暖，就會造成所謂的「聖嬰現象」，通常會通過「聖嬰指標」計算區域觀測數值來做評估，而反聖嬰則與聖嬰顛倒，冷的地方更冷、暖的地方更暖，天氣表現會比正常年更極端。

    陳怡良說，今年有不是很強的反聖嬰，最新資料研判，仍認為今年春天後就會恢復到正常年的情況，不過聖嬰、反聖嬰都是大範圍的海溫現象，造成的影響是全球性的，台灣相對而言地理位置較小，所以天氣表現與聖嬰、反聖嬰的對應關係並不準確，較難單從聖嬰、反聖嬰現象推估接下來的天氣趨勢。

    另，中央氣象署指出，從歷史類似個案年推估，4月台灣東北部外海略有偏濕訊號、5月南海有偏濕訊號，且未來一季雨量呈現由乾轉濕的特徵，但表現並未通過統計檢定；測站溫度方面，3至5月以偏冷訊號為主，其中5月北部及東部偏冷訊號部分較顯著，但前述統計特征不一定發生於每一次的個案。

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