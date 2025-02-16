台灣燈會首週假日人潮炸裂！ 桃市提精進大眾運輸加強疏運

2025台灣燈會首週假日機捷人潮塞爆癱瘓，桃市府推精進措施因應。（記者李容萍翻攝）

2025/02/16 14:19

〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會點燈後首個週六假日，昨（15日）傍晚起湧入大量人潮進出，因主辦單位鼓勵民眾賞燈搭乘大眾運輸，導致位處兩燈區的機場捷運A18與A19兩站塞爆，進、出站甚至要1小時，引發民眾炸鍋；桃園市政府今日凌晨宣布，昨日總計超過220萬人次湧進燈區，並表示在昨日人潮尖峰雖已啟動各項機制惟仍超過運載能量，造成民眾久候，今日研擬精進措施，桃捷加班車隨時待命，視燈會民眾搭乘狀況隨時啟動。

桃園市府昨日啟動大眾運輸系統疏運備案中，活動接駁車共1659班次、5萬9288人次；加開機捷緊急疏運路線A18至A16共14班次、715人次，A19至A20共22班次、920人次，全天含加開88班次，共385班次，疏運25萬9079人次；高鐵全日疏運9.6萬人次。

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桃市府新聞處表示，今日研擬7項精進措施，如下：

1.增駛機捷加班車：為紓解機捷旅客爆量問題，桃捷公司將視人潮狀況，最晚於14時增駛加班車；下週假日亦比照辦理，確保旅客順利搭乘。

2.增設機捷A16-A18、A19-A20接駁車服務：針對A16、A18、A19、A20站疏運，交通局將於中午12時啟動A16-A18、A19-A20兩條巡迴接駁路線，隨時因應需求搭載旅客，縮短候車時間。

3.高鐵站增設專屬通道、出口並加強引導：針對高鐵站前往機場之旅客，將增設明顯專屬通道指引牌面，並安排專人引導進站，加速旅客轉乘機捷前往機場。

4.簡化機捷出站刷卡機制：為避免旅客因刷卡影響出站效率，桃捷公司將於尖峰時段保持閘門常開，旅客僅需靠卡即可快速通過，無須等待刷卡確實感應，以加速出站流程。

5.改善A18、A19站穿堂層動線：針對A18、A19站穿堂層進出動線影響人流順暢的問題，桃捷公司將以紅龍區隔進出站人流，並加派人員引導，舒緩動線衝突造成的影響。

6.增進停車場及路邊停車宣導：針對A16、A20燈會停車場滿場狀況，將增進替代停車場或機動開放周邊路邊停車區域，並加強宣導民眾依現場工作人員導引停車，轉乘接駁車進入展場。

7.提升機場接駁能量：協調增加機場排班計程車排班能量，並視機捷疏運情況機動調度客運接駁車至第二航廈（A13）供民眾轉搭至桃園高鐵站（A18）。

2025台灣燈會首週假日機捷人潮塞爆癱瘓，桃市府推精進措施因應。（記者李容萍翻攝）

2025台灣燈會首週假日機捷人潮塞爆癱瘓，桃市府推精進措施因應。（圖由桃園市政府提供）

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