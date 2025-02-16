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    高市文化局推實境遊戲 穿越時空回到歷史現場

    高市文化局推出實境遊戲《驛動時刻—神秘的保管箱》，並安排關主互動體驗活動，輕鬆走讀高雄在地文資。（圖由高市文化局提供）

    高市文化局推出實境遊戲《驛動時刻—神秘的保管箱》，並安排關主互動體驗活動，輕鬆走讀高雄在地文資。（圖由高市文化局提供）

    2025/02/16 14:04

    〔記者蘇福男／高雄報導〕為讓民眾輕鬆了解高雄在地文化，高市文化局推出實境遊戲《驛動時刻—神秘的保管箱》，並安排關主互動體驗活動，彷彿穿越時空回到歷史現場。

    文化局表示，科技日新月異，體驗活動加入虛擬互動方式大受民眾青睞，哈瑪星是高雄城市現代化發展起點，保存大量文化資產，為增添走訪趣味，與聚樂邦合作設計《驛動時刻—神秘的保管箱》實境遊戲，採輕手遊設計，1月10日上線至今已吸引超過500人參與。

    故事背景串聯舊打狗驛、舊三和銀行、原愛國婦人會館、新濱町一丁目連棟紅磚街屋等文資景點，遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解謎和完成任務過程，須實地走訪景點，達到推廣哈瑪星歷史及文化資產特色目的。

    文化局說，為讓民眾對虛擬實境遊戲感同身受，另特地安排4場關主體驗活動，讓玩家與真人角色互動，並加入遊戲解密講座，詳細介紹遊戲中走訪地點的歷史故事，透過角色與場景虛實交錯，彷彿穿越時空回到1960年代的哈瑪星，活動一開放報名即秒殺。

    文化局表示，實境遊戲推廣文資的成效不錯，未來將再多規劃不同主題遊戲，方便民眾邊玩邊學文資，詳情請見《驛動時刻—神秘的保管箱》遊戲，更多活動訊息可瀏覽文化高雄臉書粉絲專頁最新消息。

    《驛動時刻—神秘的保管箱》遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解謎和完成任務過程，須實地走訪景點。（圖由高市文化局提供）

    《驛動時刻—神秘的保管箱》遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解謎和完成任務過程，須實地走訪景點。（圖由高市文化局提供）

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