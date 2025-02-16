「黑暗期」要來了！ 彰化南郭路停車場3月動工改建 停車更擠

今天是星期天，彰化南郭路停車場依然車滿為患，要排隊等候進場。（記者張聰秋攝）

2025/02/16 13:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府南郭路停車場預定今年3月底動工改建為立體停車場，目前正趕在動工前完成樹木移植、太陽能板拆除及施工過渡期的機車停放規劃。然而，由於縣府大樓正進行耐震補強工程，地下室早已無空間停放機車，停車壓力加劇，若側門停車場開始施工，縣府周邊恐進入交通停車的「黑暗期」，縣府步步為營。

交通處長林漢斌表示，南郭路停車場現有68席汽車格及200多格機車位，主要供縣府員工與洽公民眾使用，但停車位長期供不應求。新立體停車場將提供280個汽車位與610個機車位，停車格數量達原有4倍，並導入自然採光、綠化設計及電動車充電格，整體效益大幅提升。

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不過，為因應施工過渡期間的停車需求，縣府為規劃替代停車方案傷透腦筋，因耐震補強工程，縣府原本開放員工使用的地下停車場已暫停，改將機車停放在中庭廣場前的空地，該空間同時也是施工貨車的進出口，目前幾乎已達飽和狀態。隨著下個月停車場改建工程展開，縣府周邊停車壓力恐進一步惡化，停車會更擠。

林漢斌說，目前正在調整臨時停車規劃，樹木會移植到彰師大、彰安國中、崙平公園及部分社區，而太陽能板則交由專業回收業者拆除。機車停車部分，行政處初步構想是在縣府旁中山路空地設置臨時機車停放區，以減輕施工期間的停車壓力。

這次工程總經費約5.4億元，由中央補助，工期約1年半，預計今年3月動工，明年9月完工啟用。

縣府最近將委由回收商拆除停車場遮陽屋頂的太陽能板，以利下個月動工改建停車場。（記者張聰秋攝）

南郭路停車場旁有200多格的機車停車格，作為縣府員工和洽公民眾停放，拆除後，這些機車可能被迫擠到縣府大門臨中山路旁的廣場。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府南郭路停車場樹木環繞，拆除改建前，縣府將把這些樹木移植到學校、公園及社區，預計最近就會開始執行，以利3月動工。（記者張聰秋攝）

縣府臨中山路廣場在縣府展開大樓耐震補強工程後，開放作為機車臨時停車場，還有貨車施工進出，空間飽和。（記者張聰秋攝）

縣府已在廣場前劃設機車停車格，因應耐震補強工程與停車場改建同時進行，施工過渡期作為機車停放處。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府委外營運的南郭路停車場，是縣府最賺錢的停車場，停車周轉率極高，為讓空間發揮更大效應，下個月將拆除改建為立體停車場，工期約1.5年，預計2026年完成。（記者張聰秋攝）

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