日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑3千跑者享受湖光山色美景

日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑，跑者從向山出發，環潭一圈，沿途飽覽日月潭的湖光山色。（日管處提供）

2025/02/16 13:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑今天舉行，有27國合計3000餘人參加，從向山遊客中心出發環潭一圈，沿途不只飽覽日月潭湖光山色美景，並可邊跑邊賞櫻，補給站有山豬肉香腸、日月潭茶葉蛋等美食讓跑者補充體力，今天潭區氣候宜人，參加者感覺跑起來身心更爲舒暢。

日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑，上午6點半從向山遊客中心鳴槍起跑，3000餘名跑者接續出發，今年比賽分3組，12公里的挑戰組從向山到伊達邵碼頭，有1600人參加；29公里環湖組有1200人參加；42公里全馬組則有200餘人挑戰，全馬組在環湖一圈之後，沿著台21線跑到水里鄉，再折返跑回向山。環潭地區的櫻花已經開了3、4成，從向山、水社、文武廟到纜車站、伊達邵都可看到櫻花美景，以及日月潭可湖面景致的變化。

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日管處表示，今年的活動除了台灣民眾之外，也吸引外國的跑者前來參加，共有27個國家報名，其中以菲律賓24人最多，次多的是馬來西亞的14人，而美國也有九人，此外日本、韓國、香港也都有跑友前來共襄盛舉。

該項路跑活動由紐崔萊公司冠名贊助，紐崔萊準備好神奇亞籽Ｑ凍，綜合好果食當完賽營養補給品，而沿途補給站備有山豬肉香腸、小米甜甜圈、滷味、日月潭茶葉蛋，讓參加者跑步之餘也能品嚐在地美食。

為了該項活動，環湖公路從清晨展開順時鐘 「單線交管」，但潭區步道、自行車道則不受影響，下午2點即解除管制。

3000名跑者在環潭公路上跑步，主辦單位空拍景象蔚為壯觀。（日管處提供）

跑者與日月潭湖光山色融合為另類美景。（日管處提供）

全馬組跑回終點，神情仍輕鬆。（日管處提供）

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