全國嘻研社學生響應 「源源不絕嘻哈大賞」開放報名

《源源不絕! 2024嘻研CYPHER大賞》去年在公館水岸廣場熱鬧舉辦決賽演唱會，吸引全國各地學生參與。（圖由北水處提供）

2025/02/16 13:32

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市自來水處去年推出首屆校際嘻研CYPHER競賽，帶動全國200位嘻哈研究社學生參與。今年活動邁入第2年，《源源不絕! 2025嘻哈大賞》即起開放報名，並新增個人組項目，活動將透過YouTube點閱決勝負，還可「先創作先上架」累積點閱，獲獎團隊與個人可獲得萬元獎金，還能在今年4月26日站上決賽大舞台演出。PIPE Live Music音樂展演空間，也在報名期間學生免費提供錄音服務。

北水處處長范煥英表示，今年創作主題為「為地球而唱-Be like Water」，意旨如水般的無限創作可能，沒有限制框架，自由變化，如李小龍的武藝似水無形，既柔且剛，如同人類面對大自然反撲的對應與思考，可透過各種方式表達與實踐對環境的反思與影響。

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為擴大學生參與，今年競賽除延續去年CYPHER團體組，也新增個人組項目，團體組以社團名義報名，最少要有3人，參與團體組者也可報名個人組創作。原創音樂作品將由YouTube點閱排名，團體組前10名可獲得每組1.5萬元「創作激勵獎」，第一名還可獲「最佳人氣獎」3萬元獎金。個人組「網路人氣獎」前三名可獲得1萬元、7000元、5000元獎金，並在今年4月26日站上決賽大舞台演出。

今年競賽活動也改採「先創作先上架」，讓參賽者搶先累積點閱數，點閱統計至4月10日23點59分，並會在4月14日公布入選名單。而團體組將在現場決賽演出，並號召對嘻哈音樂有研究、有專業、有喜好的50位聽眾擔任評審團，在決賽現場投下心目中的「最佳演出獎」，讓更多嘻哈愛好者參與盛會。

北水處說明，《源源不絕! 2025嘻哈大賞》不僅是一次競賽，更是鼓勵年輕人創作的引擎，盼藉活動激發學生創作潛能，勇於踏出音樂創作第一步。有「地下嘻哈殿堂」之稱的PIPE Live Music音樂展演空間，也特別在報名期間免費提供錄音服務，給予同學們創作過程最大支持與協助。

嘻哈大賞結合PIPE LIVE HOUSE舞台，鼓勵學生展現創作潛能。（圖由北水處提供）

《源源不絕! 2025嘻哈大賞》活動即起開放報名。（圖由北水處提供）

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