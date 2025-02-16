隈研吾設計 全國唯一校園地景建築逢甲大學共善樓落成

國際知名建築大師隈研吾所設計的逢甲大學共善樓16日落成。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/16 13:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由國際知名建築大師、2020東京奧運主場館與台中巨蛋的設計者隈研吾所設計的逢甲大學共善樓在歷經947天的施工今天落成，共有20多間教室，3間演講廳，而且是以通識課程及EMBA的學生為主，沒有行政辦公室，周遭共種植了上千棵樹，整個建物強調環境與人友善共融，是全國唯一校園地景建築，也成為台中市相當亮眼的建築。

市長盧秀燕今天因為有桃園行程，因此提早到現場與隈研吾一同參觀此一新建的校園建築，直讚非常特殊且美麗建築；而正式的落成典禮，冠蓋雲集，不少校友都出席，副市長黃國榮率領一級主管出席，也稱讚這是一棟令人驚奇的建築。

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建築大師隈研吾表示，建築一定要跟自然融合、要一體的，而不是對立面，他非常滿意他的設計可以展現出來，並表示這是大家充份合作一個結果，非常難得。

逢甲大學董事長高承恕表示，這個建物的困難度在每根柱子高度都不一樣，材料施工品質及勞動者專業水平都要能搭配才能蓋出來，高度誤差度要非常小，不然會出問題；每一間教室都是落地窗，每個角落都有陽光，而且種了1千多棵的樹，就是要自然與建築友善同存。

高承恕並表示，隈研吾的設計讓建築物及營造業上了一課，要如何達到設計上的理念及理想，是蠻艱難的路，但此次團隊做到了。

校長王葳表示，共善樓共有20多間教室，有3間演講廳，各可容納200、300及500人，而且都提供給學生使用上通識課程及EMBA學生使用，沒有行政辦公室。

逢甲大學表示，共善樓是由麗明營造承攬建造，在水湳經貿園區，佔地5.7公頃，樓地板約2公頃，符合由隈研吾地景建築的特色，也是為全國唯一的校園地景建築。

共善樓的建築主要結構由191支鋼樑組成，每一支尺寸皆不相同；1750片玻璃帷幕中涵蓋1000種不同規格；4900片日檜木格柵則細分為3400種尺寸變化；而最具隈研吾建築特色的飛簷，在1183片倒吊板中，就有1100種不同尺寸。

國際知名建築大師隈研吾所設計的逢甲大學共善樓16日落成，市長盧秀燕（左七）提早前往致意。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕（左）與隈研吾（右）談此棟建物之美。（記者蘇金鳳攝）

隈研吾所設計的共善樓強調自然與建築融合。（記者蘇金鳳攝）

由國際知名建築大師隈研吾所設計的逢甲大學共善樓落成。（記者蘇金鳳攝）

由國際知名建築大師隈研吾所設計的逢甲大學共善樓落成。（記者蘇金鳳攝）

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