參山處推霧峰觀光民主草坪蓋遊客中心 立院中辦：樂觀其成

霧峰納入參山國家風景區管理處管轄，經評估規劃在立法院民主議政園區民主草坪設置「阿罩霧遊客中心」，立法院對此樂觀其成。（記者陳建志攝）

2025/02/16 12:45

〔記者陳建志／台中報導〕交通部已經在去年核定霧峰239公頃的觀光軸線納入參山國家風景區管理處管轄，引進中央資源整體規劃、行銷，未來將在霧峰光復新村設置一處管理站，並選定立法院民主議政園區的民主草坪設置「阿罩霧遊客中心」，除提供旅遊諮詢，並設置遊客休憩、體驗設施；立法院中南部服務中心主任邱俊龍對此表示：「樂觀其成」。

參山處表示，此次霧峰規畫納入的範圍，北以本鄉里及台3省道，西至乾溪左岸自行車道、國道3號交流道及省道台3線，東以都市計畫區為界，並排除部分保護區，南至峰谷路為界，總面積達239公頃，涵蓋霧峰林家、立法院民主議政園區、光復新村、國台交音樂文化園區、九二一地震園區等景點。

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參山處副處長廖錫標表示，為了推廣霧峰的觀光，目前已經在進行組織編制的變更，規劃在霧峰光復新村內設置一處管理站，作為霧峰區域的經營、管理以及設施維護的據點，因土地屬國有財產署所有，將先跟國有財產署協調，目標是在明年正式設立。

廖錫標表示，目前並規劃設置一處「阿罩霧遊客中心」，除提供旅遊諮詢，並設置遊客休憩、體驗設施，並販賣霧峰和中部地區的伴手禮，促進消費帶動地方產業發展，並可以成為遊客前往日月潭、溪頭、合歡山的中繼站，將遊客留在霧峰住宿、用餐、消費，促進地方發展，經評估在國道3號霧峰交流道附近的立法院民主議政園區「民主草坪」相當適合，將先跟立法院協調進行土地撥用。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，為了促進霧峰觀光，並讓立法院議政園區成為霧峰觀光軸線的中心點，對於在民主草坪設遊客中心樂觀其成，至於土地要採借用或撥用也都持開放態度，將待參山處有更詳細規劃再進行討論。

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