台灣燈會交通癱瘓 張善政：機捷14:00起加開、機場另派專人引導

2025台灣燈會迎接開幕後第一個週六假日，大批人潮塞爆高鐵桃園站與機場捷運各站，圖為15日晚間8點40分機捷A18站出站人潮。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/02/16 13:31

首次上稿 12:45

更新時間 13:31（補充桃園市政府說明）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣燈會開燈後首個週六，機場捷運、高鐵及周邊交通癱瘓；桃園市長張善政今（16）日透過臉書發文，指單日湧入近260萬人次，今日預估仍將湧入賞燈人潮，市府將持續加強疏運措施，機捷將提前自下午2點加開班次，並縮短間距為每7.5分鐘一班，下個週末假日也會比照辦理，前往桃園機場的出國旅客設置優先通道，將有專人引導進站。

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張善政表示，除了機捷提早加開班次，機捷出入站也將簡化為閘門常開、靠卡即過，同時改善捷運A18與高鐵車站、A18與A19站穿堂層進出動線，加強人員引導；而中午12點已啟動A16（橫山站）至A18、A19至A20（興南站）站接駁，一有需求即搭載旅客，遊客也可搭乘台鐵，在內壢站與楊梅站都可轉乘接駁車前往燈區。

此外，市府協調增加機場排班計程車排班能量，並視機捷疏運情況，機動調度客運接駁車至機捷第2航廈站（A13）供民眾轉搭至高鐵桃園站（A18）。

張善政強調，燈會首個假日，市府沒有絲毫大意，機捷全員出動服務旅客，加開列車將載運量能撐到最大，全日疏運將近30萬人次、發出近300趟車次，皆創下史上最高；不只是機捷，交通局、警察局、環保局、志工、義交和所有沿途協助引導的第一線同仁，謝謝大家全心全意投入，真的辛苦了。

張善政表示，昨天是燈會開燈後第1個假日，湧入將近260萬人次到訪，是肯定也是責任，過程中的每一個環節都是寶貴經驗，會繼續精進各項措施，減少各種不便。

桃市府另指出，15日機捷單日運量達27萬0703人次，並發出88班次的加班車加強疏運，總計共發出385班次，無論是運量和發車班次皆是營運以來最高紀錄，而桃捷公司動員超過250名人力進行疏運勤務，全車隊31列車扣除2列車進行大修作業外，其餘29列車都投入疏運，前進指揮中心觀察車站及列車人流狀況，適度採取過站不停及加派空車到站疏運的方式機動調度，各重點車站也按照人潮進站狀況執行出入口、閘門、月台層的3階段管制作業，賞燈人潮在晚間10點30分主燈熄燈後逐漸減少，到晚間11點時解除車站管制。

台灣燈會開燈後首個週六，單日湧入近260萬人次，對機場捷運是一大考驗。（擷取自桃園市長張善政臉書）

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