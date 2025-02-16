冬、春季限定極品魚貨 尚青ㄟ「黑毛」現蹤東北角

冬、春季在東北角地區現蹤的極品魚貨「黑毛」，正值肥美時節。（圖由漁業處提供）

2025/02/16 12:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市東北角是磯釣愛好者的天堂，也是品嘗美味海鮮的最佳去處，沿著濱海公路前行，許多釣客駐足岸邊，不畏海浪拍打礁石濺起浪花，頂著海風與大海拚博，只為了尋求春、冬季限定的極品魚貨「黑毛」，正值肥美時節，肉質鮮嫩細緻，讓饕客回味無窮。

新北市漁業及漁港事業管理處指出，黑毛為瓜子鱲的俗稱，為台灣的原生魚種，經常出沒於浪大、水深寬闊的礁岩處，其中東北角的礁岩海域正是黑毛主要棲息的海域，屬於雜食性魚類，在幼魚階段偏肉食性，隨消化系統成熟後轉變為偏草食性，喜歡食用大型海藻，春、冬季在礁岩上生長茂盛的海藻，吸引黑毛聚集礁岩周遭活動覓食，黑毛攝食海藻後，藻味會累積在體內，使肉質帶有獨特的藻香，端上桌總能擄獲饕客芳心。

請繼續往下閱讀...

漁業處表示，黑毛除了是釣客春、冬季磯釣的主要魚種外，在養殖產業也扮演「工作魚」的重要角色，黑毛屬於溫水性魚類，耐受溫度介於攝氏8度到33度之間，當冬天寒流來襲時，黑毛不易出現凍傷或凍死情形，適合取代在文蛤池與蝦池中混合飼養作為「工作魚」的虱目魚，幫助清除池中的附生藻類，穩定環境，避免養殖物種受到藻類干擾而生長不良，提升效率並降低成本。

卯澳船長小吃老闆陳景隆說，黑毛透過簡單的清蒸即能呈現鮮美滋味，將新鮮黑毛去除鱗片、內臟後，平放於蒸盤上，抹上薄鹽、鋪上薑片，水滾後放入蒸籠蒸煮10分鐘，淋上醬汁提鮮，最後搭配蔥絲，並澆淋滾燙熱油，即完成一道令人垂涎三尺的美味料理。

清蒸黑毛肉質鮮嫩細緻，帶有海藻香味，擄獲饕客芳心。（圖由漁業處提供）

民眾走訪卯澳漁村，可品嘗季節限定的海產「黑毛」。（圖由漁業處提供）

許多釣客駐足東北角岸邊，頂著海風與大海拚博，只為了尋求春、冬季限定的極品魚貨「黑毛」。（圖由漁業處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法