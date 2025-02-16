傳遞對土地與生命情感 屏縣地磨兒國小學生創作原住民繪本

屏東縣地磨兒國小本學年發表「再見漁生」與「嫵黎繁繞quljivangraw」兩本創作繪本。（記者羅欣貞攝）

2025/02/16 13:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕用畫筆與文字傳遞對土地與生命的情感，屏東縣地磨兒國小學生本學年發表「再見漁生」與「嫵黎繁繞quljivangraw」2本創作繪本，學生以繪本為媒介，透過故事分享展現原住民文化的深厚底蘊，真摯感人。

「再見漁生」是由地磨兒國小六年級甲班學生所創作，故事圍繞排灣族的漁獵文化，描繪祖孫Vuvu在學習傳統捕魚技藝的過程中，體悟環境保育與文化傳承的重要性，傳遞敬畏自然、珍惜資源的核心價值。

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來自德文分校的六年級學生與畢業生則創作「嫵黎繁繞quljivangraw」，這是源自德文部落的傳說，講述一個充滿溫暖與情感的家庭故事，呈現土地對族人生命的滋養，以及親情的深刻連結。

這2部作品都由六年級學生親自撰寫、繪製，並融合部落傳承與現代視角，呈現原住民文化的珍貴價值，校方近日並舉辦發表會，學生們不但分享創作歷程，也現場朗讀、演出；出席的部落耆老也在會中勉勵孩子們珍惜文化根源，將傳統智慧與現代學習結合，讓文化透過創作延續與發展。

負責「再見漁生」人物角色製作的學生張程指出，過程中有時跟同學溝通不好引起爭執，但大家都會馬上停下工作，了解問題進而互相包容理解，最終完成繪本。主責人物背景構圖的林懷樂也說，過程中有時遇到困難會想放棄，但都告訴自己要堅持下去，一定會完成；自己以前沒有捕過魚，透過創作更了解排灣族的漁獵文化，像是怎麼用漁具捕魚、認識魚種等。

地磨兒國小校長陳惠美表示，該校是屏縣原住民繪本創作基地學校，學生每年都會創作繪本，不僅讓學生有機會展現學習成果，也透過故事的力量，讓部落文化在新世代中繼續發光發熱，為地磨兒國小的教育願景寫下美麗篇章。

地磨兒國小校長陳惠美（中）表示，創作繪本不僅讓學生有機會展現學習成果，也透過故事的力量，讓部落文化在新世代中繼續發光發熱。參與創作的學生們也指出學習到很多。（記者羅欣貞攝）

創作「再見漁生」的學生們，也透過繪本發表會將故事演繹出來。（記者羅欣貞攝）

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