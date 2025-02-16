桃園台灣燈會人潮塞爆到晚間11點 交通部出手了

台灣燈會15日迎來開幕後首個週六，機捷A18站擠入大量人潮，圖為晚間8點39分民眾排隊進、出站。（資料照）

2025/02/16 12:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕「2025台灣燈會在桃園」迎來首個週末，昨夜桃園機場捷運人流動彈不得，賞燈民眾抱怨連連，人潮直到晚間11點多才紓解。交通部協調台鐵、高鐵加開班次，協助接駁轉乘，週末晚間也安排國道客運臨時路線，直達台北車站。

台灣燈會採雙展場，於桃園機場捷運A18、A19站登場。昨天是元宵節點燈開幕以來首個週末，由於天氣好，湧入不少民眾，機捷沿線車站也陸續出現排隊進站人潮。

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賞燈民眾指出，A18、A19站嚴重塞爆，光是出站就要花上1小時，人潮不只是擁擠，而是達到推擠程度。也有人批評，展區沿途動線指示亂七八糟，公廁位置擋住人流路線。

機捷運能有限並達飽和，交通部部長陳世凱表示，昨天立即啟動跨單位聯防機制，指示台鐵、高鐵及國道客運協助桃園市政府疏運燈會旅客。高鐵增加17班次，國道客運業者加開班次，疏運超過443人。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦表示，台鐵2月15至17日、22至24日，加開41列次區間（快）車，民眾可利用台鐵中壢站、內壢站及楊梅站進出，其中內壢站、楊梅站站外即設有接駁公車，提供賞燈旅客轉乘；中壢站旅客可由前站出站，步行約1公里至機場捷運A22老街溪站，轉乘至A18站直達燈會主會場。

高鐵方面，2月12日至23日燈會期間，原規劃加開95班次列車（南下47班、北上48班），昨天因為賞燈人潮增加，加開臨時班次，高鐵桃園站實施彈性開放人工閘門，啟動付費區及站外人潮分流管制、開放自由座未購票旅客進站等措施。

公路局則協調國道客運業者提供10至16輛車，活動期間的週六日，8點至午夜0時於機場捷運A19站開行臨時路線班車，每20分鐘一班，直達台北車站。下週五則視情況加開。

陳世凱提醒往返桃機的朋友，燈會期間請預留路程時間提早出發，並視路況改道行駛；台灣燈會期間，建議民眾避開機捷尖峰時段，善用其他大眾運輸工具。也請配合現場人員指引，確保人身安全。

公路局協調國道客運業者，活動期間的週六、日，8點至午夜0時於機場捷運A19站開行臨時路線班車，每20分鐘一班，直達台北車站。週五則視情況加開。（圖由公路局提供）

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