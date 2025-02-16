國道媽祖遶境！雲林西螺廣福宮「老大媽」祈行車平安

西螺廣福宮老大媽今展開國道遶境祈福，將駐駕國道西螺服務區。（記者李文德攝）

2025/02/16 11:23

〔記者李文德／雲林報導〕有「國道媽祖」美稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今（16）日上午舉行國道北巡遶境，將在國道西螺服務區南站駐駕至2月23日，賜福保佑用路人行車順遂平安。

廣福宮董事長林勝雄表示，這項國內僅有媽祖國道遶境，源於2014年西螺服務區首發奇想，舉辦第一屆「國道媽祖節」，邀請廣福宮媽祖上國道駐駕2天遶境祈求平安，此項文化亦延續至今，因此得來「國道媽祖」美名。

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今上午「老大媽」神轎隊伍在陣頭引領之下，抵達西螺服務區，交通部高速公路局長趙興華、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉及新東陽總經理麥升陽等各界人士接駕，並一同上香團拜。儀式進行之中，也吸引不少遊客觀看，更有人不忘雙手合十膜拜，更有民眾排隊「鑽轎腳」。

林勝雄表示，遶境路線除將到國道警察局員林、後龍、中興分隊賜福外，更到關西、西湖、南投服務區遶境，晚間返抵西螺服務區南站紅壇安座，並駐駕至2月23日為止，來紅壇參拜的民眾可以領取限量的香火袋，此外3月中旬也將再安排兩天國道南北巡，到各服務區及國道警察局遶境，庇佑更多用路人。

趙興華除感謝國道媽祖遶境已進入第12年，賜福國道各處外，他表示，去年國道共3萬5301百萬車公里的交通量，共發生70件A1交通事故，其中分心疲勞駕駛有26件占37％，另未繫安全帶而發生事故有20件占29％，此兩項很重要也應可避免，希望大家切記此兩要點，「靠神也要靠自己」，也呼籲民眾切勿依賴輔助駕駛系統，行車安全須謹記。

媽祖神轎在西螺服務區遶境，也吸引民眾「鑽轎腳」。（記者李文德攝）

西螺廣福宮老大媽今展開國道遶境祈福。（記者李文德攝）

西螺廣福宮老大媽今展開國道遶境祈福。（記者李文德攝）

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