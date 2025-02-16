台灣燈會人潮癱瘓機捷、高鐵 議員陳雅倫批市府疏運規劃粗糙

台灣燈會遇到開燈後首個週末假日，15日湧入220萬人次賞燈，不只燈會現場擠爆人潮，機場捷運、高鐵全都塞爆，遊客在站內動彈不得。（圖由議員陳雅倫提供）

2025/02/16 11:12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2025台灣燈會遇到開燈後首個週末假日，15日週六湧入220萬人次賞燈，不只燈會現場擠爆人潮，機場捷運、高鐵全都塞爆，遊客在站內動彈不得，連要前往機場的旅客也受波及，整個交通瞬間癱瘓，市府及台鐵緊急加開機捷、台鐵、高鐵班次因應；議員陳雅倫質疑市府疏運規畫細節粗糙，且機捷可支援人力不足，讓第一線基層員工被罵翻，要求市長張善政出來承擔責任。

陳雅倫表示，這次台灣燈會在桃園是非常大的盛事，卻在15日發生交通癱瘓、機捷塞爆、民眾動彈不得、進不了站也出不了站的狀況，甚至嚴重影響通勤族以及要前往機場的本國及外國旅客，燈會因為交通大癱瘓而登上國際版面。

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她表示，根據她實際與桃捷工會理事長陳祈隆了解，桃捷公司現有人員約1150人左右，扣除司機、維修人員、站務人員、行控中心人員，其中可支援人力僅剩400人左右，且剩餘400人均為公司行政人員，包含採購發包、工安稽核、財務會計、人資以及各處室重要幕僚人員等，再加上還要支援燈會，不僅員工過勞，也影響本質業務。

陳雅倫表示，這次燈會人力支援時間調查是在1月24日才正式啟動，時間過於緊急，桃捷同仁根本沒有應對時間也沒有經過縝密的訓練，「這次市府若有提前精算支援人力、合理調度車輛、靈活運用不同大眾運輸工具接駁，也不至於這麼慘」，還不是只有一個慘字，更糟糕的是，在機捷員工被罵爆的同時，市長至今還沒站出來替同仁們說話，「桃園市長請出來承擔責任吧！給予基層同仁應有的支持與尊重」。

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