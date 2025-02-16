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    0121地震52人受災戶搬至南水署宿舍 2/17首批抽籤

    南市社會局啟動「一戶一社工」計畫，逐戶輔導搬遷，確保每位災民都能獲得妥善的居住安排。（圖由南市府社會局提供）

    南市社會局啟動「一戶一社工」計畫，逐戶輔導搬遷，確保每位災民都能獲得妥善的居住安排。（圖由南市府社會局提供）

    2025/02/16 11:02

    〔記者蔡文居／台南報導〕0121地震，台南市楠西受災戶緊急臨時安置在綠柏園。南市社會局表示，目前有52人已登記有意入住南水署宿舍，為協助及輔導順利遷居，該局以「一戶一社工」模式指派專責社工逐戶說明入住流程，第一波於2月16日前往綠柏園服務台提出申請，2月17日下午1點半後可參觀宿舍，當日下午4點公開抽籤分配。

    南市府社會局指出，依內政部安置及重建原則，短期安置以2週至1個月為安置期間，且綠柏園也因地震災損亟需修繕，南市府啟動中長期安置方案，由該局以「一戶一社工」方式，逐戶輔導搬遷，確保每位災民都能獲得妥善的居住安排。目前綠柏園有45戶95人登記居住，其中22戶52人已登記有意入住南水署宿舍。

    社會局表示，受災戶依照抽籤結果，2月19日後逐步搬入，受災戶有任何困難可隨時向社工反映，若有特殊需求者，市府也會盡力協助，例如有受災戶反映傢俱購置有困難，可向市府登記借用善心人士提供的傢俱。

    社會局說，南水署宿舍修繕34戶，目前登記搬入22戶，將以6個月為一期簽訂借住契約，若逾期未簽約視同放棄，空出及新修繕完成的房間，將持續提供紅黃單災戶申請借住，以照顧更多災民。

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