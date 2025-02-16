遲來的元宵踩街 高雄驚見5米長蛇上街

三民區豐裕里昨晚舉辦元宵踩街，里長謝錫元以垃圾袋打造的5米長燈籠蛇相當吸睛。（圖由謝錫元提供）

2025/02/16 10:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年元宵節高雄陰雨綿綿，三民區豐裕里原本要舉辦元宵踩街活動只好延至昨（16）日晚上登場，里長謝錫元今年發揮創意以塑膠袋、回收物製作提燈，更用垃圾袋、鐵絲等DIY製作一串5米長的燈籠蛇應景，昨晚與居民一同踩街慶祝遲來的元宵。

昨晚豐裕里舉辦慶元宵活動，在里長謝錫元的號召下，近百人提著手作環保燈籠，從中都三角公園出發，沿途伴著音樂、哼著歌走到鐵道綠廊道走到斜光橋舉辦元宵踩燈、猜燈謎，這些環保提燈，有些是塑膠袋、垃圾袋彩繪製作，有些是透明罐子、提袋等發揮創意改造，再加上發光燈，就是獨一無二的環保燈籠，而其中最吸睛的，莫過於謝錫元利用垃圾袋製作而成的5米長燈籠蛇，讓社區的夜晚頓時熱鬧起來。

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本身為彩繪藝術家的謝錫元，當上里長後為改造社區，總是發揮創意將藝術融入社區，如打造貓屋有效餵食浪貓，避免製造髒亂又能讓居民學習與浪貓共處，也常舉辦社區藝術活動，讓老人家願意走出家門參與活動，更常利用節慶舉辦創意綵街，讓居民藉此交流，也能更加認識社區的每個角落。

應景的5米長燈籠蛇卻是垃圾袋製作而成。（圖由謝錫元提供）

豐裕里民提燈綵街至綠廊道斜光橋上，開心舉辦元宵猜燈謎和音樂派對。（圖由謝錫元提供）

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